2026-01-01

特斯拉「不尋常」舉動曝光交車量壓力！顯示電動車基本面承壓。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，特斯拉於週一（29 日）發布新聞稿，罕見對外公布華爾街分析師對最新一季交車量的共識預測，這也是特斯拉首次在正式揭露銷售數據前，主動向市場釋出相關指引。

這項交車量共識是由特斯拉所挑選的分析師預測彙整而成，估計這家電動車巨頭在 2025 年最後三個月共售出 422,850 輛車，較去年同期減少約 14.6%。

這一數字低於華爾街的普遍預期。《彭博》彙編的數據顯示，分析師先前預計特斯拉將售出 440,907 輛電動車。

特斯拉此舉也引發市場高度關注，因為該公司過去向來不會在關鍵銷售數據公布前，主動發布任何公開聲明。

特斯拉預計將於本週五（2 日）公布最新季度交車量，但截至目前，官方尚未對此置評。

Future Fund 管理合夥人 Gary Black 指出：「特斯拉發布包含季度交車量共識預估的新聞稿，這種做法極為罕見。」該基金已於今年 5 月出清特斯拉持股。

Black 於週二（1 日）在 X 平台進一步表示，這份新聞稿顯示特斯拉第四季電動車銷售表現，恐怕低於《彭博》的市場共識，他認為實際交車量可能更接近 42 萬輛。

股價創新高，電動車基本面卻承壓

儘管投資人對特斯拉機器人計程車 Robotaxi 布局充滿期待，推動股價於本月創下歷史新高，但特斯拉傳統電動車業務在 2025 年的表現卻相當艱困。

隨著美國 7,500 美元聯邦電動車稅收抵免於 9 月到期，整體電動車市場明顯降溫，特斯拉首當其衝。

市場指出，即便特斯拉推出較便宜版本的暢銷車款 Model 3 與 Model Y，其 11 月在美國的電動車銷量仍跌至 2022 年以來新低。

底特律車廠中，福特與通用汽車 (GM-US) 更分別認列約 195 億美元與 16 億美元的相關費用，以調整電動車策略，因應政策與市場環境變化。

海外市場競爭升溫，銷售壓力加劇

在海外市場，特斯拉的電動車銷售表現同樣承壓。在中國，本土電動車新創大量推出高科技、低價格車款，激烈競爭持續侵蝕特斯拉市占率。

歐洲市場方面，受到執行長馬斯克政治立場引發反彈影響，特斯拉今年以來銷量已大跌近 30%，進一步拖累整體交車表現。

銷售疲弱也讓特斯拉面臨時間壓力，力拚避免年度交車量連續第二年下滑。