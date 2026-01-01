馬斯克：Neuralink計劃2026年「高量產」腦機介面裝置

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-01 10:08

據《路透》報導，億萬富豪馬斯克 (Elon Musk) 周三 (12 月 31 日) 在其社群平台 X 上發文表示，他的腦部植入公司 Neuralink 將於 2026 年開始「高量產」腦機介面裝置，並轉向全自動化的手術流程。

馬斯克旗下Neuralink計劃2026年「高量產」腦機介面裝置(圖：Shutterstock)

這款植入物旨在協助脊髓損傷等患者。首位受試者已能利用該裝置玩電玩、瀏覽網路、在社群媒體發文，以及在筆電上移動游標。

在解決美國食品藥物管理局 (FDA) 提出的安全疑慮後，Neuralink 於 2024 年展開腦部植入的人體試驗。FDA 最初曾在 2022 年駁回其申請。