派拉蒙砸千億美元收購也沒用？華納兄弟探索仍想說不
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》周二 (30 日) 引述消息人士報導，華納兄弟探索 (Warner Bros Discovery)(WBD-US) 預料將拒絕派拉蒙 Skydance(PSKY-US)提出的修正後敵意收購提案，交易金額高達 1,084 億美元，儘管億萬富豪艾里森 (Larry Ellison) 已表態願意為該交易提供個人擔保。
截稿前，華納兄弟探索與派拉蒙 Skydance 對相關報導均未回應置評請求。
消息指出，該決定意味著華納兄弟探索將持續推進與 Netflix(NFLX-US) 洽談的現金加股票併購方案，也反映董事會對估值合理性、策略契合度及交易確定性的考量，未因派拉蒙試圖提高交易吸引力而動搖。
派拉蒙先前表示，艾里森願意為收購案中的股權融資提供個人擔保，以回應市場對其早前提案資金確定性的質疑。該公司同時提高了若交易未能完成的「反向終止費」，並延長公開收購的期限，但每股 30 美元的全現金報價並未調整。
相較之下，Netflix 提出的 827 億美元收購案雖然在名目金額上較低，但分析師認為，其融資結構較為清楚，執行風險也相對較低。根據交易條款，若華納兄弟探索選擇放棄 Netflix 的提案，將需支付 28 億美元的解約金。
派拉蒙則主張，其收購案在監管審查上可能面臨較少阻礙。若交易成行，合併後的新公司規模將超越迪士尼 (DIS-US)，並整合兩大電視內容與發行體系。
華納兄弟探索董事會此前已建議股東拒絕派拉蒙針對整體公司、包含有線電視資產在內的收購提案，理由包括資金確定性不足，以及艾里森家族未提供全面擔保。
派拉蒙同時指出，其報價相較 Netflix 方案更具「市場防禦性」，後者的實際價值將隨 Netflix 股價波動而變化。
此外，來自兩黨的美國國會議員已對媒體產業進一步整併表達關切，美國總統川普也表示，將關注並評估這樁具指標性的併購案。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 400億美元到位！軟銀完成OpenAI投資 持股突破一成
- 〈美股早盤〉年末交投清淡 主要指數平盤波動、美債殖利率走揚
- 關稅救了原物料？美股這一族群明年獲利要起飛了
- 「你得夠勇敢」：從關稅到AI震盪 華爾街回顧瘋狂的2025年
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇