鉅亨網編譯段智恆 2025-12-31 01:30

派拉蒙砸千億美元收購也沒用？華納兄弟探索仍想說不(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，華納兄弟探索與派拉蒙 Skydance 對相關報導均未回應置評請求。

‌



派拉蒙先前表示，艾里森願意為收購案中的股權融資提供個人擔保，以回應市場對其早前提案資金確定性的質疑。該公司同時提高了若交易未能完成的「反向終止費」，並延長公開收購的期限，但每股 30 美元的全現金報價並未調整。

相較之下，Netflix 提出的 827 億美元收購案雖然在名目金額上較低，但分析師認為，其融資結構較為清楚，執行風險也相對較低。根據交易條款，若華納兄弟探索選擇放棄 Netflix 的提案，將需支付 28 億美元的解約金。

華納兄弟探索董事會此前已建議股東拒絕派拉蒙針對整體公司、包含有線電視資產在內的收購提案，理由包括資金確定性不足，以及艾里森家族未提供全面擔保。

派拉蒙同時指出，其報價相較 Netflix 方案更具「市場防禦性」，後者的實際價值將隨 Netflix 股價波動而變化。