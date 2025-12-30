鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-30 13:10

黃金與白銀近期觸及歷史新高後大幅回落，讓貴金屬市場這波近乎拋物線式的漲勢戛然而止。

對照1980年行情反轉前 貴金屬多頭也示警：金銀漲勢過熱了 (圖:Shutterstock)

黃金期貨周一 (29 日) 下跌 4.5%，報每盎司 4343.6 美元，白銀期貨重挫 8.7%，在一度觸及每盎司 80 美元後，寫下自 2021 年以來最慘單日表現。

交易員在周一開盤前情緒已趨於緊繃，主因是芝加哥商品交易所 (CME) 調高了白銀期貨的保證金要求，此舉迫使高槓桿交易人補繳保證金，否則必須賣出部位。

另一方面，中國這個全球第三大白銀礦產國，預料從 1 月起實施出口管制，由於時值人工智慧 (AI) 產業快速成長帶動原料需求爆發，此消息進一步加劇供應疑慮。

針對白銀價格暴漲，特斯拉執行長馬斯克周末在 X 平台發文說：「這不是好事，許多工業製程都需要白銀。」

連五年結構性供給短缺

根據非營利產業組織「白銀協會」(Silver Institute) 的資料，全球約有近 60% 的白銀用於工業用途。在所有金屬中，白銀的導電效果最佳，也是太陽能面板、資料中心伺服器電路板與電動車的關鍵材料。

白銀協會總裁兼執行長 Michael DiRienzo 接受 Yahoo Finance 訪問時說：「白銀對電子與運算產業至關重要，幾乎所有有開關的產品都用得到白銀。」

DiRienzo 指出，白銀已連續第五年處於全球結構性供給短缺狀態。今年 10 月，當美國把白銀列入關鍵礦物清單，也升高了市場對白銀即將面臨關稅與貿易限制的擔憂。

貴金屬今年表現亮眼，在各國央行強力買盤與美元走弱帶動下，黃金年初以來大漲 67%。

白銀因市場規模遠小於黃金，成為今年表現最突出的金屬，全年漲幅目前接近 150%，銅與白金 (PL=F) 同樣刷新歷史高點。

多頭示警

不過，一名長期看多貴金屬的多頭人士已開始警告，金銀漲勢恐出現反轉。他指出，上一次金銀以如此速度上漲是在 1979 年，價格於 1980 年觸頂之後，隨即崩跌。