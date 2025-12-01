特斯拉今年銷量、EPS雙雙萎縮卻反常上漲18% 明年還能延續神話嗎？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-30 03:54

特斯拉今年逆勢上漲18%，投資人押注無人計程車題材。(圖:Shutterstock)

今年以來，特斯拉股價約上漲 18%，這與獲利預估和車輛銷量雙雙下滑形成強烈對比。

獲利預估大砍 車銷連跌

華爾街預估特斯拉 2026 年每股盈餘 2.17 美元，遠低於一年前 4.25 美元的預測。該公司第 4 季每股盈餘預估 44 美分，較去年同期 73 美分大幅下滑。

此外，特斯拉第 4 季車輛銷量預估約 44 萬輛，低於去年同期約 49.6 萬輛。最新預估甚至下修至 41.5 萬輛左右。

不過上述令人失望的成績單並未困擾投資人。巴克萊分析師 Dan Levy 指出：「汽車銷量（和更廣泛基本面）已越來越成為次要考量。目前我們認為股價幾乎完全由題材推動，寄望特斯拉在無人計程車、Optimus 人形機器人和 AI 領域出現轉折點。」Levy 給予特斯拉「持有」評級，目標價 350 美元。

無人計程車成新焦點

這些轉折點包括特斯拉無人計程車服務取消安全監控員。該服務 6 月在德州奧斯汀推出。

另一個里程碑是服務擴張。馬斯克 7 月表示，特斯拉自駕計程車服務年底前可覆蓋美國一半人口，不過，這現在看來無法達成。

韋德布什分析師 Dan Ives 預期，特斯拉自駕計程車 2026 年底前將在 30 個城市營運，很可能超越 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo。Waymo 目前在 5 個城市營運，計劃未來幾個月擴展到十多個城市。Ives 給予特斯拉「買進」評級，目標價 600 美元。

估值過高暗藏風險

2026 年特斯拉的無人計程車進展攸關重大。2025 年的題材炒作讓特斯拉成為標普 500 最昂貴股票，本益比高達 220 倍。