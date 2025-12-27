鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-27 14:00

特斯拉股價連三跌！2026 年前能否重返500美元？(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，近來市場對特斯拉的關注焦點集中在安全相關議題上。美國汽車安全監管機構於週二宣布，已針對 2022 年款 Model 3 的機械式車門緊急開啟裝置展開調查。

一份請願指出，該裝置在緊急情況下不易辨識，操作方式也不夠直覺。

另一方面，特斯拉正接近其自行設定的目標，計畫在 2025 年底前推出完全無需安全監控員的全自動駕駛機器人計程車 Robotaxi。

市場普遍認為，若 Robotaxi 業務順利商業化，將成為公司極具潛力的全新獲利引擎。

分析指出，Robotaxi 有助於特斯拉在今年面對部分政治勢力反對電動車的背景下，仍維持投資吸引力，並在一定程度上支撐股價走勢。

不過，短線來看，特斯拉股價波動仍大。今年以來股價累計上漲約 18%，但週五下跌 2.10%，收在每股 475.19 美元。

《巴隆》指出，若特斯拉希望在年底站穩每股 500 美元以上水準，股價仍需出現一波明顯且持續的漲勢。該股週一盤中曾一度觸及 498.83 美元高點，但隨後未能延續上攻動能。

值得注意的是，特斯拉歷來較少受惠於所謂的「聖誕老人行情」，亦即美股在 12 月最後五個交易日及 1 月前兩個交易日常見的上漲走勢。

根據道瓊市場數據，特斯拉自上市以來，在 15 次聖誕老人行情期間中，有 9 次出現股價下跌，中位數跌幅為 2.7%。該股已連續三個年度在此期間走弱，包括去年同期 4.7% 的跌幅。