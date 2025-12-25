交車量不再主導股價 特斯拉長期計畫成焦點
鉅亨網編譯余曉惠
特斯拉 (TSLA-US) 的交車量一直是股價的重要參考指標，超出或低於預期常使股價大幅波動，但如今市場的焦點可能已從短期的交車數據，轉向特斯拉在自駕計程車 (robotaxi) 和人形機器人 Optimus 等長期布局。
交車量恐為多年來最弱一季
特斯拉通常在一季結束的第一個周末公布交車量，因此第 4 季數據可能在下周末出爐。根據瑞銀 (UBS) 的預測，特斯拉第 4 季交付約 41.5 萬輛車，年減 16%，這將低於市場普遍預期。
交車放緩的原因是需求被提前到第 3 季，以趕在 9 月底的 7500 美元電動車稅收抵免到期前完成。瑞銀預估，美國第 4 季交車量與前季相比下降超過 35%，這可能是多年來特斯拉在美國最疲弱的一季。
歐洲市場季比表現較佳，部分原因是挪威稅收變化等國別因素，但全年交車量預料仍比去年低。
中國市場有望較第 3 季改善，但仍低於去年同期水準，即使 12 月通常會出現季末銷量提升。
瑞銀預測，特斯拉 2025 年的全球交車量約為 163 萬輛，年比減少約 9%，2026 年交車量大致持平，這些都遠低於市場當前預期。
從車商轉型為平台商
投資人已意識到，特斯拉的汽車業務不再處於明確的高成長階段。
通常當特斯拉的交車量只與買方機構 (buy-side) 的預期相符，特斯拉股價仍會有所反應。瑞銀分析師指出，這個模式依然存在，但市場關注焦點已經轉移。
原因在於，特斯拉愈來愈被視為一家平台公司，不再只是汽車公司，Robotaxi、完全自動駕駛和 Optimus 可能帶來的價值，躍居投資人討論的重點。
也因此，單季交車量疲軟、尤其是被抵稅這類政策變化影響的結果，已被投資人視為雜訊而非真正的訊號。
傳統汽車指標重要性降低
然而，特斯拉資金能力及其 AI 業務的擴張，仍依賴於汽車業務的現金流和執行能力。交車放緩、更積極的促銷力道以及美國電動車市場規模縮小，對毛利率和現金流都是壓力。
瑞銀還指出，特斯拉的另一個成長支柱是能源儲存部署，但這項業務每季表現明顯波動且難以預測。
瑞銀分析師認為，特斯拉可能正進入一個新階段：傳統汽車指標在股價日常交易中的影響力減弱，即使這些指標對公司基本面依然至關重要。
這個情況可能帶來一體兩面的影響：如果 Robotaxi 或 Optimus 進展加速，市場可能會忽略交車疲軟的數據；但如果這些長期計畫有所延宕，投資人可能會重新意識到交車量數據的重要性。
