川普：伊朗若重啟核武 將「狠狠打下去」

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-30 06:00

據《CNBC》報導，美國總統川普周一 (29 日) 表示，若伊朗試圖擴大其彈道武器儲備並重啟核計畫，他不排除採取進一步軍事行動，但同時呼籲伊朗進行談判。

川普警告伊朗不要重啟核計畫(圖：Shutterstock)

站在以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 一旁的川普表示，「現在我聽說伊朗正試圖再次擴張，如果真是如此，我們就必須把他們打下去。我們會打下去，狠狠地打。但希望這種情況不會發生。」

川普接著談到，「我聽說伊朗想要達成協議。如果他們想談協議，那會聰明得多。」

川普是在佛羅里達州海湖莊園 (Mar-a-Lago) 與媒體交談時發表上述言論，當天稍晚他將在該地與尼坦雅胡會面。這場會面正值中東局勢令人不安、以色列與伊朗緊張關係升溫之際。

《NBC News》本月稍早報導指出，尼坦雅胡及以色列官員日益擔憂，伊朗正試圖加速恢復其彈道飛彈生產能力——該產能今年稍早曾遭以色列空襲破壞——同時在重建今年 6 月遭美國轟炸的核濃縮設施。