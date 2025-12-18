鉅亨網新聞中心 2025-12-18 15:20

在全球人工智慧（AI）建設熱潮的推動下，對電力消耗巨大的數據中心正急切尋找替代不堪重負的傳統電網的解決方案，這導致中國電池、變壓器等關鍵設備製造商的股價今年以來大幅飆升。

從電池到變壓器 美國AI基建正深度依賴中國供應鏈。(圖:shutterstock)

《金融時報》報導，由於全球需求的推動，中國電池巨頭寧德時代 (03750-HK) 和儲能系統供應商陽光電源 (300274-CN) 的獲利顯著增長，兩家公司的股價今年以來分別大漲 45% 和 130%，反映出市場對 AI 電力設備的搶購熱潮。

‌



國際能源總署預測，到 2030 年，全球數據中心的電力消耗將達到 945 太瓦時，遠高於去年的約 415 太瓦時，這促使建設方轉向獨立運作的微電網和電池組。美國銀行全球研究部指出，中國事實上正在為美國和世界其他地區的 AI 基礎設施提供核心動力。

儘管美國已加徵關稅，但出口銷售仍是中國企業的主要獲利來源，因為海外市場的利潤率，例如儲能係統，可達本地銷售的 3 到 5 倍，變壓器出口歐美的毛利率甚至高達 40% 至 50%。數據顯示，中國企業寧願自行承擔關稅，也要維持出口。

官方數據強調了這種結構性依賴：今年前 9 個月，美國 60% 的鋰離子電池進口來自中國，總額高達 150 億美元，相較於 2020 年增長了兩倍多。

分析，中國製造商擁有結構性優勢，尤其在更安全、長壽命的磷酸鋰鐵電池生產方面處於全球領先地位，且在價格和交貨速度上具備巨大優勢——從其他國家購買變壓器可能需要兩到三年。

這種對中國供應鏈的廣泛依賴，即使在美國智庫警告供應鏈風險的背景下，仍然持續增長。