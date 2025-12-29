鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 19:40

根據《Business Insider》報導，莫伊尼漢在《CBS》新聞節目《Face the Nation》中指出：「回顧今年 4 月，我們對川普政府的貿易政策最終走向缺乏理解，這影響了許多中小型企業，他們都感到震驚。」

自川普再次上任以來，美國對進口商品實施了 10% 的基線關稅，並針對特定國家與產品（如汽車）施加更高關稅。

莫伊尼漢表示，最初影響企業規劃與採購的混亂，如今正逐漸明朗，美銀內部預測顯示關稅已形成大致的底線。

他指出：「隨著貿易談判進展，許多國家的關稅開始聚集在約 15%，而更高關稅則針對不購買美國商品或未放寬非關稅障礙的國家。」

莫伊尼漢強調：「從普遍 10% 的稅率提高到對大多數國家徵收 15%，影響並不大。這也是我們團隊認為川普貿易政策正在逐步降溫的地方。」

不過，他也指出，中國的情況有所不同。莫伊尼漢表示：「中國的問題不同，因為涉及國家安全利益、稀土礦物、磁鐵、電池，以及人工智慧等技術，情況非常特殊。」

除中國外，莫伊尼漢也將北美貿易視為另一個獨立議題，他說：「美國 - 墨西哥 - 加拿大協定（USMCA）需要重新檢討，這也是另一種情況」，指的是該協定預定於明年進行的審查。

對於中小型企業，莫伊尼漢則指出，即使利率已有下降，但當前挑戰不僅是關稅本身。

他說：「他們真正關心的是能否取得所需勞動力來投標合約、完成手頭的工作」，並指出移民政策是企業關注的重要因素。