鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-27 05:43

美元周五 (26 日) 在低交易量中小幅走升，兌歐元略為走強。同時，日元兌美元走貶，投資人持續關注是否可能出現支撐日元的干預行動。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 小漲 0.01%，報 98.04。

今年以來，隨著投資人將聯準會 (Fed) 進一步降息納入定價，而其他央行則預料將維持利率不變，美元整體走弱。

聯準會官員正在就業市場轉弱的風險，與通膨仍高於央行 2% 年目標的憂慮之間取得平衡。

聯邦基金利率期貨交易員目前預期，明年將降息 2 至 3 次、每次 25 個基點，首次降息時點可能落在 3 月。

儘管日本央行 (BoJ) 上周升息，日元仍持續承壓，市場擔憂日本擴張性的財政政策。

周五公布數據也顯示，日本首都地區的核心消費者通膨在 12 月因食品成本壓力緩解而放緩，但仍高於央行 2% 的目標，強化了未來進一步升息的理由。

日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周四表示，日本的潛在通膨正逐步加速，並穩定接近央行 2% 的目標，重申央行已準備好持續升息。

日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周二表示，日本在應對日元過度波動方面擁有充分的行動空間，這是迄今東京對匯市干預準備所釋出的最強烈警告，旨在遏止日元急貶。

美元兌日元上漲 0.48%，至 156.54 日元。上周五曾觸及 157.77。

歐元兌美元下跌 0.04%，至 1.1772 美元。

英鎊兌美元下跌 0.22%，至 1.3493 美元。

