鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-27 11:30

特斯拉 (TSLA-US) 正以亮眼表現為 2025 年劃下句點，投資人正期待明年更大的發展，尤其是在人工智慧 (AI) 與自動駕駛領域的布局。

2026年的特斯拉：電動車仍在血海 Robotaxi和Optimus接棒 (圖:Shutterstock)

儘管特斯拉執行長馬斯克今年初四處引發爭議，但特斯拉股價目前已強勢反彈，本周一曾觸及歷史盤中高點每股 498.83 美元，周五收在 475.19 美元。該股今年來到周五 (26 日) 為止共上漲 25%，超越標普 500 指數約 18% 的漲幅。

分析師指出，這波漲幅很大程度來自投資人對未來自駕車與人形機器人主導市場的想像。其中最樂觀的

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，特斯拉「未來一年將迎來爆發式成長」，市值有望達到 3 兆美元，幾乎是目前 1.6 兆美元市值的兩倍。

自駕車與 Robotaxi 布局

特斯拉的願景始於自駕車共乘網絡 (ride-hailing network)，消費者可透過訂單呼叫自動駕駛車輛接送，無需駕駛人員。

特斯拉 6 月已在德州奧斯汀啟動「Robotaxi」服務，目前在奧斯汀與舊金山灣區提供部分共乘服務，但與 Uber(UBER-US) 或 Lyft(LYFT-US) 尚無明顯差異。特斯拉的服務以 Model Y SUV 搭載，車上配備全自動駕駛系統 (FSD)，但仍有員工監控。

馬斯克曾為 Robotaxi 訂下雄心目標，包括年底前打進鳳凰城、拉斯維加斯等至少八個都市，並大幅擴充奧斯汀與舊金山的車隊。不過，截至目前，特斯拉尚未在其他城市啟動服務，活躍車輛約 160 輛，奧斯汀的車隊也僅略微增加，未達馬斯克原定目標。

特斯拉也正在測試奧斯汀的無監控行駛，希望 12 月底前取消隨車安全監控員。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 指出，投資人已習慣馬斯克「常常超前承諾」，因此只要仍有可預見的進展，Robotaxi 延遲不太可能影響股價。

晨星 (Morningstar) 分析師 Seth Goldstein 也表示，特斯拉股票仍將以接近歷史高點收盤，反映出市場對馬斯克超前承諾的容忍度。延遲原因之一，是特斯拉對安全格外謹慎，以避免發生危險事故而被迫暫停測試，類似通用汽車 (GM-US) 前 Robotaxi 部門的情況。

Robotaxi 與 FSD 前景

分析師對特斯拉 2026 年的 Robotaxi 擴張看法不一。巴克萊 (Barclays) 與 Truist 證券警告，與 Waymo 等競爭者的擴張可能帶來股價波動。

德意志銀行 (Deustche Bank) 預測，只要馬斯克早期目標達標，特斯拉車隊規模到 6 月可能超過 2500 輛。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 與其他分析師則持較保守預估。

Cybercab Robotaxi 車型也將於 2026 年進入生產，但還不確定何時能上路。

Robotaxi 靠 FSD 系統運作。截至第 3 季，僅 12% 的特斯拉車主付費啟用 FSD。若 FSD 明年在用戶之間的使用率提高，將帶來額外收入、訓練數據，並可望刺激銷售。

馬斯克表示，FSD 有望下月在阿拉伯聯合大公國上線，預料中國監管機構將於 2 月至 3 月完全批准，這有助於與競爭對手抗衡。

歐洲則為「變數」，荷蘭將於 2 月測試 FSD，特斯拉表示，如果獲得批准，其他歐盟國家可以選擇承認。

兩大新品：人形機器人，AI5 晶片

不過，特斯拉要實現此願景仍有一段路要走。目前該公司在設計機器人手部與前臂，以及零件採購方面都遇到挑戰。

馬斯克 10 月表示：「汽車有既有的供應鏈，電腦也有既有的供應鏈，但人形機器人根本沒有供應鏈。」

據馬斯克透露，針對量產設計的第三代 Optimus 原型，應該能在 3 月準備好進行展示。

CFRA 的 Nelson 等分析師指出，這仍屬「次要計畫」產品，短期內不太可能為特斯拉帶來收益。

特斯拉計劃於 2026 年底開始生產 AI5 晶片，將推動這些機器人，以及資料中心和 Robotaxi 運作的。馬斯克宣稱，AI5 相比現有的 AI4 有重大改進，效能甚至優於競爭對手輝達 (NVDA-US) 的晶片。

馬斯克 10 月表示：「我們追求極簡設計。最終效果是，我認為 AI5 在每瓦性能上可能提升為兩三倍，在 AI 效能每美元上可能提升為十倍，優於競爭對手晶片。」