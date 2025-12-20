鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-20 08:40

在 2025 年美國最後一個完整交易周結束前、一個原本相當平靜的周五 (19 日)，在美國掛牌交易的印度軟體大廠 Infosys(INFY-US) 的美國存託憑證 (ADR)，在極端成交量下盤中一度暴漲高達 56%，並因此多次觸發暫停交易。

如此驚人的漲幅，加上行情並未擴散至其他大型印度科技公司，讓不少投資人摸不著頭緒。

‌



晨星 (Morningstar 分析師)Luke Yang 表示，這波 ADR 暴漲似乎與 Infosys 的基本面無關，因為該公司在印度上市的股票，走勢相對溫和。

Yang 說：「我會把這種異常走勢歸因於市場投機行為，可能與選擇權市場有關。」

軋空行情

不過，兩位華爾街股票交易部門的交易員告訴 MarketWatch，事情其實沒有那麼單純。他們表示，這次劇烈波動的真正原因是一場大規模的軋空行情，某家券商因為一時找不到 Infosys ADR 的股票而陷入慌亂。

其中一名交易員解釋，他們認為實際發生的情況是：一名客戶向券商下單買進 Infosys 股票，但要求交割的是 Infosys ADR，而不是在印度市場交易的普通股。

該券商同意了這項要求，但手上只有 Infosys 的普通股。不知何故，在實際交割時，券商無法順利將普通股轉換成 ADR，只能四處尋找可借的 ADR 股票，結果在股價暴衝過程中，被迫承擔極高的溢價成本。

這波急漲也吸引了其他投資人進場，有人試圖「反向操作」(也就是押注股價回跌)，也有人選擇順勢追價，延續漲勢。

其中一名交易員說：「一旦有人站錯邊，又在盤面上製造出這種人為的買盤，你就會開始看到各種奇怪的事情發生。」

大約在交易進行到一半時，Infosys ADR 當天的成交量已達約 8200 萬股，創下 10 多年來新高，當時距離收盤還有好幾個小時。該股平時的日均成交量大約只有 1000 萬股。

Infosys 股價在周五盤中一度觸及每股 30 美元，創下歷史盤中新高，並創下史上最大單日盤中漲幅。該股終場小漲 5.42%，報每股 20.22 美元，目前市值約 780 億美元。

充滿挑戰的一年

這場瘋狂的暴衝，與 Infosys 今年以來的整體表現形成強烈對比。該公司今年來股價仍下跌約 4%。

根據 Guggenheim 本周稍早的報告，身為提供外包與顧問服務的資訊科技公司，Infosys 在推動客戶提增 \ 可]] 自由支配支出方面面臨挑戰。

和美國的 IT 與顧問公司一樣，Infosys 也受到整體企業支出偏保守的環境影響，但公司押注，客戶在節省成本後，將把資金投入新的計畫，帶來新的商機。

簽證政策衝擊

此外，Infosys 也受到市場對川普調整美國簽證政策的擔憂影響，其中包括對外包勞工提高門檻。

William Blair 分析師 Maggie Nolan 在 9 月時指出，相關政策「立即且大幅改變科技與外包勞動市場，因為在多數情況下，10 萬美元的費用讓透過 H-1B 程序聘僱人力變得不具經濟效益」，並點名 Infosys 是她所追蹤、對 H-1B 簽證曝險最高的公司之一。