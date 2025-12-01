鉅亨網編譯段智恆 2025-12-25 02:31

根據外媒周三 (24 日) 報導，在輝達 (NVDA-US) 暫停測試英特爾(INTC-US)18A 先進製程、股價再度走弱之際，白宮最新表態也為市場潑了一盆冷水。美國官員直言，英特爾並非「大到不能倒」(Too Strategic to Fail)，凸顯即便在政治背書與資金挹注之後，這家老牌晶片製造商仍必須回到最根本的技術與執行力考驗。

英特爾真的穩了嗎？白宮一句話結束政治蜜月 市場回到現實(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，今年 8 月美國總統川普公開抨擊英特爾執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 涉及高度利益衝突，要求其立刻辭職後，英特爾迅速安排與白宮高層會面。這場約 40 分鐘的橢圓形辦公室會談，被視為公司命運的關鍵轉折點，也促成美國政府以額外《晶片法案》(CHIPS Act)資金換取英特爾股權的安排。

該協議為英特爾帶來約 57 億美元現金，並讓美國政府成為其最大股東，一度讓市場普遍認為，英特爾已獲得「國家戰略級」的隱性保證。此後，英特爾股價快速反彈，自陳立武 3 月上任以來漲幅約 80%，並成功吸引輝達與軟銀 (SoftBank) 分別投資 50 億美元與 20 億美元。

政治背書退燒：不是「穩了」的英特爾

然而，《路透》指出，白宮近期刻意降溫市場期待。一名美國官員直言，英特爾並非「大到不能倒」，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 與政府團隊，仍與所有半導體業者保持溝通，而非優先替英特爾鋪路。這番說法，直接挑戰市場先前形成的「政府會兜底」共識。

儘管政治層面的參與，確實改善英特爾在潛在合作夥伴眼中的能見度，但政府官員也暗示，未來若涉及進一步支援，仍可能以稀釋股權、換取納稅人回報的方式進行，而非單向救助。這意味著，政治背書更像是暫時的「喘息空間」，而非長期保證。

製程現實回歸：輝達沒下單 市場重新定價

更令投資人警惕的是，英特爾的核心製造挑戰並未隨政治加持而消失。報導指出，輝達近期測試英特爾 18A 製程後，選擇不再推進，且即便已投資英特爾，仍未承諾將自家人工智慧 (AI) 晶片交由英特爾代工。陳立武也坦言，雙方目前僅聚焦「合作」，並非實質製造關係。

這項發展，被市場視為「蜜月期結束」的象徵。英特爾股價在相關消息曝光後周三盤中股價一度下跌逾 4%，並較本月初高點回落近 20%。相較於宣布與美國政府「戰略對齊」前、股價仍在 20 美元出頭的水準，市場顯然開始重新校正英特爾的估值基礎。