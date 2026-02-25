鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-26 06:19

人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (25 日) 盤後公布 2026 會計年度第四季財報，在核心資料中心業務營收成長 75% 帶動下，表現優於市場預期，同時釋出高於預估的財測，激勵盤後股價續漲。截至發稿，漲超 1%。

輝達第四季總營收較去年同期的 393 億美元大增 73%。目前公司逾 91% 的銷售來自資料中心部門，該部門涵蓋其市場領先的 AI 晶片。

‌



資料中心部門第四季營收達 623 億美元，高於 StreetAccount 預期的 606.9 億美元。

公司新聞稿指出，淨利幾乎倍增至 430 億美元，或每股 1.76 美元，高於去年同期的 221 億美元，或每股 0.89 美元。

輝達表示，2027 會計年度第一季營收預估為 780 億美元，誤差正負 2%。分析師原先預估為 726 億美元。公司同時指出，財測未假設來自中國的資料中心營收。

Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：681.3 億美元 v.s. 662.1 億美元

調整後 EPS：1.62 美元 v.s. 1.53 美元

今年以來，輝達股價表現領先所有大型科技股，持續成為 AI 熱潮的最大受惠者。截至周三收盤，該股 2026 年迄今上漲 5%，而那斯達克指數下跌 0.4%。目前在「兆美元俱樂部」中，今年唯一同樣上漲的公司為蘋果 (AAPL-US)，漲幅不到 1%。

在財務長評論中，輝達表示，超大規模雲端服務商 (hyperscalers) 仍是公司最大的客戶類別，占資料中心營收略高於 50%。

在資料中心業務方面，輝達表示，公司用於連接數百顆圖形處理器 (GPU) 的網路連接元件第四季銷售額達 109.8 億美元，年增 263%。此強勁成長反映出市場對輝達 NVLink 網路技術的高度採用，以及其 Spectrum-X 乙太網路交換器在與 Meta 等科技巨頭達成新訂單後需求攀升。

遊戲部門第四季營收年增 47% 至 37 億美元，但較前一季下滑 13%。分析師推測，由於記憶體供應受限，晶片製造商須優先滿足 AI 處理器需求，輝達今年可能跳過推出新款遊戲 GPU。對輝達而言，這意味著將重心放在主要以機櫃級系統形式銷售的 AI 加速器，例如配備 72 顆 GPU 的 Grace Blackwell 系統。

記憶體供應一直是投資人關注的潛在風險，因全球出現短缺。公司表示，正將供應鏈布局由目前高度集中的亞洲地區，擴展至美國與拉丁美洲。

輝達在季申報文件中指出，「這些舉措預期將強化我們的供應鏈，提升韌性與備援能力，並滿足 AI 基礎設施不斷成長的需求。我們提升製造力的能力，將取決於各地製造生態系能否及時擴大產能，並達到所需供給規模。」

在包括車用與機器人晶片的汽車業務方面，第四季營收為 6.04 億美元，年增 6%，但低於 StreetAccount 預估的 6.548 億美元。