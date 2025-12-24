鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-24 18:54

美國教育部已宣布，川普政府將從明年開始對助學貸款違約者的薪資進行扣押，這項措施威脅到國內部分經濟上最脆弱的家庭，這是政府長期以來承諾的舉動。

川普政府將恢復扣押學貸違約者薪資 衝擊數百萬借款人(圖:shutterstock)

教育部發言人透露，首批通知預計將於 2026 年 1 月 7 日那一周，發送給約 1,000 名違約借款人。此後，通知規模將逐月增加。根據《1965 年高等教育法》和《1996 年債務催收改善法》，聯邦學生援助機構被要求執行對違約貸款的催收活動。

‌



教育部被授權扣押借款人稅後收入的最高 15%，直到違約的學生貸款償清或達成其他解決方案。在扣押開始前，借款人必須收到 30 天的預先通知。

由於 COVID-19 疫情，學生貸款的薪資扣押自疫情以來一直處於暫停狀態。去年 5 月，川普政府已恢復了扣押社會安全福利和退稅來償還違約學生貸款的政策。前總統拜登曾在壓力下多次延長暫停還款期，並允許違約借款人受益於「重新開始」計畫，使他們的薪資免於被扣押。

教育部長 Linda McMahon 抨擊了拜登政府對學生貸款的寬鬆政策，她斥責行政部門不具備憲法權力來清除債務。

目前學生債務總額已膨脹至超過 1.6 兆美元，約有 500 萬借款人處於違約狀態。截至最近的可用數據（截至 6 月 30 日），估計有 530 萬借款人在近一年內未償還總值 1170 億美元的債務。

這項措施將加劇家庭財政壓力，尤其將不成比例地影響經濟弱勢群體。根據一份報告，處於最低收入階層的家庭發生學生貸款違約的可能性，幾乎是最高收入階層的 3 倍。