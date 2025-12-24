2025大逆襲！Google靠Gemini 3翻轉AI競賽格局 2026年領跑科技七巨頭

鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-24 12:10

Google(GOOGL-US) 今年初的處境並不輕鬆，當時華爾街普遍認為，Google 在 AI 競賽中只能屈居 OpenAI 之後、甚至只是第三順位的追趕者。但如今情勢已經明顯翻轉，Google 的 Gemini 3 模型大受好評，從追兵變成領跑者，更被看好將是 2026 年表現最好的「科技七巨頭」。

從追兵變領頭羊

2022 年 OpenAI 的 ChatGPT 問世時，Google 率先拉響自家的「紅色警報」，如今兩家公司角色互換，為了全力追趕 Gemini 3，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 宣布公司進入「紅色警戒」緊急狀態。

目前 Google 在關鍵指標「每月活躍用戶」上，正快速追上 OpenAI。

AI 晶片的表現同樣引人注目，Anthropic 10 月宣布擴大使用 Google 的 AI 晶片，規模最高可達 100 萬顆處理器，以滿足運算需求。

根據《The Information》報導，Google 也正與 Meta(META-US) 洽談供貨 AI 晶片，用於支援 Facebook 與 Instagram 的 AI 產品。

最強 AI 整合

這一連串進展，讓 Google 在 2025 年交出亮眼表現，也為未來一年奠定更有利的起跑位置。

Deepwater Asset Management 合夥人 Gene Munster 在 12 月 11 日給投資人的報告中寫道：「Google 將成為 2026 年表現最好的『科技七巨頭』股票。」

Munster 指出，Google 在「完整整合的 AI 技術堆疊」方面具備最強競爭力：Gemini 屬於領先模型，用戶成長速度比 OpenAI 快；搜尋業務方面，已經有效導入 AI，為廣告變現鋪路；在雲端領域，Google Cloud Platform(GCP) 則在基礎建設投資循環中持續站穩腳步。

AI 戰果持續累積

Google 的 AI 相關營收歸類在 GCP 業務，第 3 季財報顯示，GCP 營收年增 34% 至 151 億美元，比前一季的 32% 加速成長。此外，GCP 新增客戶數量在第 3 季年增 34%。

Google 執行長皮伽 (Sundar Pichai) 當時在財報電話會議中表示：「我們完整的企業級 AI 產品組合，正在加速推動營收、營業利潤率與在手訂單 (backlog) 成長。」

皮伽透露，Google 單筆金額超過 10 億美元的合約數量，光是第 3 季就已超過前兩年合計。現有雲端客戶中，超過 70% 正在使用 Google 的 AI 服務。

Google 也進一步將 AI 深度整合到搜尋產品上，在 5 月的 Google I/O 大會中，正式向全美用戶推出類 ChatGPT 的 AI Mode，並開始在 AI Overviews 中導入廣告。

在消費端，Google 的 Nano Banana AI 圖像應用於 8 月爆紅，成功吸引社群用戶目光。

接著登場的「重磅炸彈」則是 Gemini 3。該模型 11 月公布後，迅速獲得市場好評。Salesforce(CRM-US) 執行長 Marc Benioff 甚至表示，在體驗 Gemini 3 後，已不再使用 ChatGPT。

Gemini 3 在多個評比項目中擊敗 GPT-5.1，震撼整個 AI 產業。

用戶數據也顯示 Google 追趕速度驚人。TD Cowen 分析師 John Blackledge 指出，調查約 2500 名美國消費者後發現，Gemini 的 MAU 滲透率在 7 月至 10 月間的成長速度，超越 ChatGPT。

Gemini 的 MAU 滲透率自 7 月的 24% 升至 10 月的 26%，Google AI Mode 也從 18% 升至 19%；相較之下，ChatGPT 的 MAU 滲透率則從 36% 小幅降至 35%。

市調機構 Sensor Tower 則指出，兩款 App 的全球 MAU 仍在成長，ChatGPT 與 Gemini 分別年增 180% 與 125%。但在 8 月至 12 月期間，ChatGPT 的 MAU 僅成長約 15%，Gemini 則大增 30%，部分動能來自 Nano Banana 影像編輯功能。

Gemini 同時內建於所有新款 Android 裝置，使用門檻明顯低於 ChatGPT，後者仍須透過網頁或另行下載 App。

不只 AI 的其他進展

AI 並非 Google 在 2025 年唯一亮點。儘管該公司今年 4 月輸掉第二起反壟斷官司，線上廣告業務遭裁定構成非法壟斷，但法律戰並非全然不利。

今年 9 月，美國法官拒絕要求 Google 分拆 Chrome 瀏覽器，並允許其持續向「通路夥伴」支付費用，以換取搜尋、Chrome 或生成式 AI 產品內建於裝置中或保有預設優勢。

這意味著，Google 仍可每年向蘋果 (AAPL-US) 支付逾 200 億美元，維持其搜尋引擎在 iPhone 等裝置上的預設地位。

在法律戰之外，Google 旗下自駕車公司 Waymo 正持續擴張，服務城市新增邁阿密、達拉斯、休士頓、聖安東尼奧及奧蘭多，並在舊金山、洛杉磯與鳳凰城推出高速公路行駛功能。