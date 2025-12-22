揭秘Google AI逆襲背後的頭號功臣Josh Woodward！同事：或是下一位執行長

鉅亨網新聞中心 2025-12-22 12:40

2025 年下半年，全球 AI 市場版圖發生劇烈震盪。曾經一度顯露疲態的科技巨頭 Google(GOOGL-US) ，憑藉 Gemini 3 Pro 模型與爆紅功能 「Nano Banana」 打了一場漂亮的翻身仗。而這場「起死回生」的逆襲背後，站著一位在 Google 內部聲名顯赫、對外卻極度低調的傳奇人物 Josh Woodward。

Google AI逆襲背後的頭號功臣Josh Woodward。(圖：Josh Woodward Linkedin)

根據《CNBC》報導，2025 年 8 月的一個深夜，Google 數據中心警報頻頻響起，Gemini 應用中新上線的圖像生成功能「Nano Banana」瞬間引爆全球，用戶生成圖片量在短短幾天內突破數十億張，把 Google 伺服器「烤」得冒煙。

Google 被迫緊急限制使用，但這場近乎「失控」的走紅，反而讓公司振奮，因為這代表 Gemini 應用一戰成名，甚至登上蘋果 (AAPL-US) App Store 下載榜首。

值得注意的是，這一切的背後，操盤手正是 Google 內部聲名顯赫、對外低調的產品經理 Josh Woodward。

42 歲的 Woodward 並非矽谷家喻戶曉的名字，但在 Google 內部，他幾乎是傳奇般的存在。

他自 2009 年實習加入 Google，曾參與 Chromebook、Google Pay 及「下個十億用戶（NBU）」計畫的開發。

2025 年 4 月，Google AI 戰線進行關鍵人事調整，Woodward 被提拔為 Gemini 應用負責人，肩負推動 AI 產品創新和領導 Google Labs 雙重任務。

在 OpenAI ChatGPT 風頭正盛、Alphabet 股價下滑的背景下，他帶領團隊開辟新賽道，為 Google 在生成式 AI 領域迎來逆襲。

TPU 快被烤化！Gemini AI 爆款誕生

Woodward 上任後不久，就迎來大顯身手的機會。

原本默默無名的 AI 應用 Gemini，因「Nano Banana」功能一炮而紅。用戶可上傳多張照片，由 AI 生成獨一無二的數位分身。

功能一上線，全球用戶蜂擁而至，伺服器瞬間承受巨大壓力，Google AI 基礎架構負責人 Amin Vahdat 回憶：「我們的 TPU 幾乎要被烤掉了！」

為了穩定運行，團隊暫時限制 Nano Banana 使用量，但這次「小危機」反而凸顯了市場對個性化 AI 創作的強烈需求。

Woodward 敏銳抓住機會，迅速擴容後台算力。結果顯示，Nano Banana 成為 Gemini 飛躍的起點。

到 9 月底，Gemini 應用生成圖像突破 50 億張，月活躍用戶從 3.5 億飆升至 6.5 億，並登上 App Store 下載榜首，超越 ChatGPT。

短短半年，Google 從 AI 跟隨者成功逆襲，Alphabet 公司的股票也隨之止跌回升，到年底累計上漲了 62%，成為當年美股中表現最亮眼的科技巨頭之一。

Woodward 的理性與警覺

Google 這次成功的背後，是 Woodward 的冷靜與遠見。他深知 AI 技術的雙刃性：在推進創新同時，必須避免技術濫用。

今年 11 月，Google 發布大型語言模型 Gemini 3，再次引發行業轟動。

然而，Nano Banana 功能也曾引發爭議：部分生成內容出現種族刻板印象，不過 Woodward 立即要求團隊優化算法，並在內部建立審查與倫理評估機制，確保 AI 創新不損害用戶信任。

他與 DeepMind 執行長 Hassabis 討論後，有意避開容易引發倫理爭議的「AI 情感伴侶」方向，而將 Gemini 定位為提升工作效率的工具。

Google 的考核標準也不再單純追求使用時長，而是衡量每天幫助用戶完成了多少實際任務。

Woodward 深知，生成式 AI 已快速滲透生活各方面，Google 必須在競爭與責任間找到平衡。他告誡團隊：「我們處在技術巨變的關口，必須確保 AI 被用來促進善意，而非造成傷害。」

敢想敢做：Woodward 的創新用人之道

Gemini 應用的成功並非偶然。Woodward 上任前，就在 Google 內部孵化出多款有前景的 AI 產品，其中最知名的，是 AI 筆記助理 NotebookLM。

NotebookLM 最初只是 Google Labs 團隊的一個試驗項目，資深產品經理 Raiza Martin 利用「20% 時間」開發原型 Project Tailwind，讓用戶可上傳文檔、PDF 甚至影片，由 AI 提煉要點並生成摘要。

Woodward 一眼看中這個創意，積極支持團隊打磨產品。

為了突破公司官僚體制，他大膽採取非常規舉措。Woodward 從外部邀請科技作家 Steven Johnson 以訪問學者身份加入，讓工程師與作家共同碰撞創意火花。

Johnson 最終轉為 NotebookLM 全職「創作總監」，為產品提供作家視角的指導。

同時，Woodward 鼓勵團隊直接面向外部用戶社群收集回饋，支持 Raiza 在 Discord 建立測試社群，突破傳統內部封閉測試模式。他一句「讓他們盡情去做（Let them cook）！」，讓團隊有了充分自由。

結果，NotebookLM 在開發早期就吸引大量 AI 愛好者，社群到 2024 年底已超過 20 萬人，成為 Google 史上最活躍的產品用戶社群之一。

2023 年 5 月，Woodward 帶著 NotebookLM 亮相 Google I/O 開發者大會，現場演示幾秒內自動生成文檔摘要和引用來源，贏得滿堂喝彩。隨後 NotebookLM 開放試用，並陸續支持音頻、影片分析，功能更加完善。

Woodward 的用人與制度創新也體現在內部流程上。他在 Google Labs 設立「Block」系統，員工遇到體制障礙可提交工單，由專門團隊協調資源。

NotebookLM 開發期間曾面臨算力不足，他也即時調撥 TPU 資源，確保產品性能。工程師回憶，有了這套系統，團隊得以專注產品研發，不再被繁瑣審批拖累。

NotebookLM 的成功，證明了 Woodward 識人用人與減阻創新的能力，也為 Google 內部創新樹立了典範。

小細節，大作為：Woodward 的用戶至上哲學

Woodward 在領導 Gemini 和 Google Labs 期間，極度重視「細節決定成敗」。

他發起內部計畫「Papercuts（被紙割傷）」，專門收集並快速修復那些影響用戶體驗但不致命的小問題。

例如，有用戶反映在 Gemini 聊天時無法中途切換大模型而不重新開始對話，Woodward 得知後立即催促工程師優化，並在 X 帳號上自豪地宣布：「Papercut 已修復，現在可在對話中途切換模型而無需重新啟動。」用戶紛紛點贊留言，感謝他傾聽和解決小困擾。

Woodward 親自參與一線，用社交媒體直接回答用戶提問、收集回饋，並將真實意見傳給開發團隊改進。

NotebookLM 團隊設計師 Jason 回憶：「Woodward 常帶著社群回饋進會議，提醒我們這才是用戶真正關心的問題。」

他的平易近人也體現在小細節中：當團隊因評論而沮喪，他會誇張地大笑，用爽朗的中西部口音化解緊張，鼓勵大家「走，一起回覆網友！」同事稱他幾乎從不對人發火，威望與人望極高。

前同事甚至半開玩笑說：「照這樣下去，他早晚會成為 Google 執行長。」

Woodward 的用戶至上、細節至上的理念，正是 Gemini 和 NotebookLM 成功的重要因素，也彰顯了他在 Google 內部的領導魅力。

從奧克拉荷馬小鎮少年到 Google 中流砥柱

Josh Woodward 並非典型的「矽谷精英」。他於 1983 年出生於美國奧克拉荷馬州埃德蒙一個普通家庭，自小勤奮好學。

他考入家鄉的俄克拉荷馬大學主修經濟學，2006 年以優異成績畢業，並獲評年度傑出畢業生。大學期間，他對公共事務和全球視野充滿熱情，積極參加各類學生領導力項目。

畢業後，他獲得獎學金前往英國牛津大學攻讀比較政府學，2009 年取得碩士學位，研究聚焦於美國軍事及經濟援助對外國民主進程的影響。

這段經歷讓他對「科技與社會」「力量與責任」等宏大命題早有思考，也影響了他日後在科技領域的決策視角。

2009 年，Woodward 以產品管理實習生身份加入 Google，很快展現出過人的敏銳與領導才能。

他樂於接受挑戰，勇於從零打造新項目。最初十年間，他涉足多個尖端領域：

參與 Chrome 操作系統及首批 Chromebook 筆電開發；

加入下一個 10 億用戶（NBU）計畫，研究並服務印度等地首次上網的海量用戶；

接手 Google Pay 國際化拓展，為數億用戶帶來便捷的移動支付體驗。

這些跨越軟硬件與全球市場的經歷，使他對「技術普惠」有深刻理解，也貫穿在他之後負責的 AI 產品中。

無論 NotebookLM 還是 Gemini，他始終強調為用戶創造真正有用的價值，而非炫技噱頭。

Woodward 還有鮮明個人標籤：酷愛閱讀且樂於分享。他的辦公室與住所總是堆滿書籍，從商業傳記到科幻小說無所不讀。

Google 高層若想找書籍靈感，第一個諮詢的對象往往是他。他保持寫閱讀筆記的習慣，早年在 NBU 團隊每週編發內部簡報，簡潔卻發人深省；即使工作繁忙，他仍每季度給團隊和朋友撰寫「Josh 通信」，分享最新讀書心得。

更重要的是，他將知識活用於決策中。NotebookLM 開發過程中，他曾特意發給團隊成員一篇論文，探討用戶是否能信任 AI 答案，讓工程師意識到，領導關心的不僅是功能實現，更是產品是否贏得用戶信任。

此外，Woodward 還會建議閱讀科幻小說激發想像力，邀請人文學者交流，提醒團隊科技創新不能脫離人文關懷。