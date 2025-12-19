鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-19 14:00

面對 Google Gemini 用戶激增以及技術超前，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 本月初啟動最高等級的「紅色警戒」(red code)，引發各界關注，但這並非該公司首次動員，而是一直以來為了全力衝刺重點計畫而設下的機制。

奧特曼在周四 (18 日) 播出的「Big Technology Podcast』中表示，為了因應競爭威脅，OpenAI 已經多次發布紅色警報，隨著對手步步進逼，未來預料也會繼續發布警戒。

奧特曼說：「當潛在競爭威脅出現時，保持警覺性並迅速採取行動，是一件好事。」

他補充說：「我猜未來很長一段時間內，這種行動大概一年會做一次，或最多兩次，這其實就是為了確保我們能在所處的領域中勝出。」

OpenAI 研究長 Mark Chen 也披露，公司先前就曾啟動紅色警戒，明確指示員工放棄優先順位比較後面的任務，專心在單一目標上。Chen 說：「這麼做是為了集中精力，研究某個特定主題。」

奧特曼透露，今年稍早當中國的 DeepSeek 崛起時，OpenAI 曾進入「紅色警戒」狀態。DeepSeek 在 1 月震撼科技產業，宣稱其 AI 模型能以遠低於成本的方式，達到與 ChatGPT 的 o1 等頂尖競爭對手相當的水準。

而在本月稍早，也就是 Alphabet(GOOGL-US) 發布廣受好評的 Gemini 3 模型的兩周過後，OpenAI 拉響最新的「紅色警報」，以迎戰這個在多項測試中都超越 OpenAI 的軟體。

奧特曼當時呼籲員工，重新分配內部資源，以加速優化 ChatGPT，並暫緩廣告與自動化 AI 代理等多項新產品。

Chen 說：「對我來說，這意味著在聊天、推理以及 ChatGPT 核心產品等各方面，我們要集中精力，確保基本工作萬無一失。」也就是說，這代表聊天機器人必須做出快速且可靠的回應。

自從發布最新紅色警報以來，ChatGPT 已經發布幾次更新，包括發表更先進的 AI 模型，改善 ChatGPT 在程式編碼、科學等各種工作任務上的表現。OpenAI 還推出新的影像生成 AI 模型，更快速生成更好的圖像。

奧特曼表示，Gemini 3 並沒有產生他們擔心可能帶來的影響，「但它確實像 Deepseek 一樣，發現了我們產品供應策略中的一些弱點，我們正在迅速解決這些問題」。

他還說，公司不會再維持「紅色警戒」太久，「從過往經驗來看，這類狀態對我們而言通常只會持續六到八周。」

「紅色警戒」也成為其他科技公司的前例。2022 年在 ChatGPT 問世後，Google 內部也曾宣布進入「紅色警戒」，原因是儘管大量投資促成 AI 浪潮的研究，但身為搜尋巨頭的 Google 卻在消費 AI 的領域明顯落後。