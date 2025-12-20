鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-20 11:17

人工智慧 (AI) 人才大戰升溫之際，Google 採取的競爭策略之一，是積極重新聘用回鍋員工。

Google AI工程師大進補 今年20%為回鍋員工成最強即戰力 (圖:Shutterstock)

CNBC 報導，Google 今年招聘的 AI 軟體工程師中，約 20% 是曾經在 Google 任職過、所謂的「迴力鏢員工」(boomerang employees)，較往年有所增加。

Google 發言人證實，這個數字截至 12 月仍然準確，並表示與 2024 年相比，來自主要競爭對手的 AI 研究人員數量明顯增加。

Google 發言人在聲明說：「我們對自身的動能、運算資源和人才充滿信心——工程師希望在此繼續打造突破性的產品。」

資金雄厚、執行力強大

Google 薪酬主管 John Casey 最近在員工會議上談到重新聘用計畫。根據 CNBC 取得的音檔內容，Casey 表示，專注於 AI 的軟體工程師被 Google 雄厚的資金實力及執行先進 AI 工作的強大運算基礎設施，吸引而來。

Google 擁有龐大的回鍋員工資源庫，特別是 2023 年初曾經歷史上最大規模裁員，當時母公司 Alphabet(GOOGL-US) 裁了 1.2 萬個職務，員工總數減少約 6%。那次裁員是在通膨飆升和利率上升導致股市動盪的情況下進行的，在那之後，Google 持續進行滾動式裁員和自願離職。

根據 ADP Research 今年稍早發布的數據，環顧整個科技業，「回鍋員工」的比率正在上升，以資訊科技 (IT) 類別的成長最明顯。

Google 在生成式 AI 領域起步緩慢，相較之下，OpenAI 在 2022 年底推出的 ChatGPT 大獲成功。不過憑著 AI 基建龐大投資以及 Gemini 應用的成功，Google 地位反彈。

Alphabet 股價今年已上漲超過 60%，表現優於所有其他大型科技公司。

重點人物回歸

Google 長期以來一直是競爭對手挖角人才的目標地，這個現象依然存在。

CNBC 7 月曾報導，微軟 (MSFT-US) 從 Google 的 DeepMind AI 研究實驗室挖角了 20 幾名員工。OpenAI 和 Meta 砸重金吸引人才，OpenAI 執行長奧特曼(Sam Altman)6 月披露，Meta 曾開出高達 1 億美元的簽約獎金，OpenAI 也在積極留才。

Google 則是在去年底回聘 AI 領域的重要人物 Noam Shazeer。

Shazeer 和 Daniel De Freitas 曾在 2021 年離開 Google，創立 AI 平台 Character.AI，據悉兩人離職的原因是 Google 拒絕支持公司推進內部聊天機器人的計畫。

Shazeer、De Freitas 以及 Character.AI 的其他研究團隊成員，則是在 2024 年 8 月根據一項技術授權協議，重新加入 DeepMind。

過去一年，Google 對新產品態度更開放、也更願意承擔風險，即使產品尚未被視為完全成熟。CNBC 8 月報導，Google 另推動管理層調整，實行廣泛的自願離職，並裁撤了三分之一以上管理小團隊的經理。