鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-20 07:18

身為聯準會 (Fed) 主席接班熱人選的白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin 哈塞特) 表示，美國總統川普對通膨仍低的看法是正確的，即使這與經濟數據、社會大眾以及大多數經濟學家的看法相左。

路透報導，哈塞特周五 (19 日) 接受 Fox Business 訪問時說，普遍以「年增率」評估通膨的做法並不恰當，改以「三個月移動平均」來觀察物價壓力會更合理。以此衡量，物價壓力不但沒有大幅高於 Fed 的 2% 目標，實際上還低於目標。

‌



哈塞特補充說：「總統也是用這種方式來看待通膨的。」

美國周四公布因政府關門而延宕的 11 月消費者物價指數 (CPI)，數據顯示年增率為 2.7%，從 9 月的 3% 下滑。勞工統計局曾表示，由於資料缺失，10 月報告將取消公布。

從 CPI 報告來看，即使通膨趨緩，但仍遠高於 Fed 的 2% 目標，這讓許多 Fed 官員依然擔心物價壓力過高，有些人甚至反對降息，理由是物價壓力居高不下，且川普的關稅帶來的物價漲幅還未呈現全貌。

川普一直以來都在大力推動降息，這位在經濟議題施政表現上民調偏低的總統，轉而主張通膨已逐漸不再是問題。川普周三表示：「我正在把那些高物價壓下來，而且壓得非常快。」

哈塞特解釋，若以三個月移動平均來觀察物價壓力，目前通膨率約在 1.6%。

已經進入 Fed 主席決選名單的哈塞特，也對紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 的通膨分析提出異議。

威廉斯周五在接受 CNBC 專訪時表示，CPI 資料在編製上存在技術性問題，可能讓數據看起來比實際情況略好。

在 Fed 上周降息 1 碼 (25 個基點) 至 3.5-3.75% 區間之後，威廉斯周五說，他目前「不覺得有需要進一步調整貨幣政策的急迫性，因為目前已進行的降息，讓我們處在相當好的位置」。

對此，哈塞特回應說：「威廉斯是個很嚴謹的人。他了解數據中確實存在技術性困難，因為有些項目在政府關門的干擾下，沒有被納入調查。」