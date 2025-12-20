鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-20 14:20

Apollo Global Management 投資長兼首席經濟學家 Torsten Sløk 表示，儘管美國 11 月通膨數據偏溫和，讓投資人暫時鬆一口氣，但他仍認為停滯性通膨 (stagflation) 是聯準會 (Fed) 明年面臨最大風險之一，進而威脅到股市上漲的關鍵動能：進一步降息的可能性。

Sløk 說：「我仍然認為停滯性通膨是一項風險，因為仍有一些逆風正在形成，尤其是在人工智慧 (AI) 無法交出成績單的情況下。」他提到，進入新的一年，經濟成長面臨下行風險，而消費者物價則存在上行風險。

‌



他補充說：「在通膨高度黏著、未來六個月甚至有再度上升風險的情況下，Fed 面臨的關鍵問題是：在這樣的環境中，我們真的還能降息嗎？」

停滯性通膨通常被視為經濟的最壞情境之一，指的是經濟成長疲弱、但通膨卻居高不下。這種情境讓決策官進退兩難，因為通膨過熱會限制 Fed 透過降息來刺激經濟的空間。

表面上來看，情況似乎正朝相反方向發展：根據亞特蘭大聯準銀行經濟學家的預測，美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 的年化成長率可望達到 3.5%。而本周的 11 月消費者物價指數 (CPI) 顯示，通膨年增率已降至 2.7%。

不過，Sløk 認為，美國面臨停滯性通膨的脆弱性真實存在。他指出，AI 公司可能對相關技術的投資可能開始放緩，或是市場最終發現，這些已投入 AI 的數百億美元無法帶來投資人預期的回報。

同時，作為前瞻性通膨指標之一的 ISM 服務業價格指數，11 月報 65.4，仍明顯處於擴張區間。

Sløk 表示，Fed 官員本身似乎也在擔心停滯性通膨，在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員中，認為通膨與失業風險偏上行的人數，遠多於認為風險偏下行的人數。

他說：「換言之，Fed 持續在機竟預測中描繪著停滯性通膨，並擔心 2026 年可能同時出現通膨上升與失業率上升的情況。」

Sløk 表示：「重點是，在未來六個月內，尤其是到了 2026 年 4 月，我們將開始看到通膨仍維持在高檔的實質風險。」