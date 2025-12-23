鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-23 17:20

當華爾街對 AI 泡沫的憂慮持續升溫，全球資本正悄悄轉向東方。面對美股 AI 巨頭估值高企的壓力，投資人開始大幅配置中國 AI 企業，試圖在政策扶持與技術追趕的浪潮中捕捉下一個 DeepSeek。這場資本遷徙的背後，是中國政府科技自主策略的強力推進與資本市場的正面回應。

中國政府近期加速 AI 晶片企業的上市進程，為資本湧入開啟通道，被稱為「中國版輝達」的摩爾線程與元識智能 (MetaX) 本月相繼登陸科創板，首日股價分別飆升 400% 和 700%，點燃市場對國產替代概念的狂熱。

瑞銀全球財富管理本月出具的報告將中國科技類股列為「最具吸引力」標的，指出政策支持、技術自主與商業化提速構成三重驅動力。

英國資產管理公司拉夫爾已率先行動，「我們刻意限制了對美國七大科技巨頭的部位，轉而增持阿里巴巴等中概股。」阿里旗下通義千問大模型、自研 AI 晶片及雲端運算投入，使其成為外資佈局中國 AI 的核心載體。

目前那斯達克指數本益比高達 31 倍，而香港恒生科技指數僅 24 倍。投資人透過阿里巴巴、騰訊、百度及中芯國際等標的，得以低成本切入中國 AI 生態鏈。

美國銳聯財智 9 月推出的那斯達克上市基金，更直接將中國企業與谷歌、特斯拉等美國巨頭對標，為資本提供一鍵配置通道。

KraneShares 中國 ETF 投資長 Brendan Ahern 說，「中美科技博弈的迫切感反而催生發展紅利」，並以寒武紀為例指出中國 AI 晶片企業的創新速度令市場震驚。KraneShares 旗下追蹤在美中概股的 KWEB 基金年內漲幅達 67%，規模逼近 90 億美元，持股涵蓋騰訊、阿里、百度及寒武紀、瀾起科技等晶片企業。

美國對中國的技術限制意外加速了中國自主創新進程。銳聯財智創辦人許仲翔說道：「封鎖迫使中國加大硬派科技投入，在工程技術、製造能力與電力供應領域形成獨特優勢。」

銳聯與華夏基金合作的那斯達克上市 ETF，正專注於佈局寒武紀等掌握變革性技術的企業。

環證國際證券執行長方頌賢建議投資人採取「選擇性增持」策略。她認為，應聚焦在自主化進程中受益的企業，利用政策紅利與估值優勢建構組合。她並特別指出，中國企業在機器人、AI 等前沿領域享有更明確的政策導向，預計未來資金將持續流入。

不過，部分機構開始示警估價風險。英國南北資本合夥人卡米爾・迪米奇直言：「目前晶片企業估值缺乏基本面支撐，完全由市場情緒驅動。」其管理的基金雖持有阿里、百度，但強調兩家公司在 AI 投入上遠少於美國同行。