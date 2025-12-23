鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-23 06:20

兩名資深民主黨國會議員周一 (22 日) 要求美國商務部，公開目前正在審查、涉及向中國企業出售輝達 (NVDA-US) 第二高階人工智慧 (AI) 晶片的出口許可申請細節。

輝達H200輸中在即 美商務部被要求出口許可申請細節全公開 (圖:Shutterstock)

美國總統川普本月表示，將允許輝達向中國出口 H200 晶片，美國政府將從相關銷售中收取 25% 費用。川普主張，這項政策有助於削弱對中國本土晶片的需求，進而讓美國企業持續領先中國晶片製造商。

根據路透掌握的資料，美國參議員華勒 (Elizabeth Warren) 與眾議員 Gregory Meeks 致函商務部，要求全面揭露所有涉及中國公司的 H200 晶片出口許可申請，並在核准後 48 小時內公開相關資訊。

兩人也要求在任何核准發出前，先向國會進行簡報，內容須包括「對獲准出口晶片的軍事用途潛力評估，以及盟友與夥伴國家對出口這些晶片決定的反應」。美國商務部與輝達未立即回應此報導。

華倫本月稍早曾呼籲國會要求輝達執行長黃仁勳出席聽證會，並表示川普允許向中國出售 H200 晶片的決定，「恐加速推進中國在科技與軍事領域取得主導地位，並削弱美國的經濟與國家安全」。

川普的最新政策，代表美國對中晶片政策出現重大轉向，與先前拜登政府基於國安考量、禁止向中國出售先進 AI 晶片的方針相反。路透上周報導，商務部已啟動審查程序，可能促成 H200 晶片首批對中出貨。

華倫與 Meeks 也要求查看川普政府為允許出貨，而簽署的任何政府對政府協議文本，並要求商務部提供「對中國國產最先進晶片效能的評估，以及中國具備多少產能可自行生產相關晶片」。