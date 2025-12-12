鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-12 05:00

《時代》2025風雲人物頒給「AI設計師」，黃仁勳、蘇姿丰登上封面。（圖：時代雜誌）

自 2022 年末 ChatGPT 問世以來，生成式 AI 持續帶動新一輪科技浪潮。OpenAI 執行長奧特曼在今年 9 月說，ChatGPT 每周的活躍用戶約 8 億。各大科技企業正投入巨額資金，建設 AI 系統及其基礎設施，力圖保持優勢。

今年《時代》推出兩款封面，一款以 AI 字母為中心的藝術設計，一款以科技領袖為主角的繪畫，封面的主角包括黃仁勳、扎克伯格、馬斯克、奧特曼、蘇姿丰、「AI 教母」李飛飛、Anthropic 執行長阿莫迪以及 Google AI 實驗室負責人哈薩比斯。

《時代》在公布封面時寫道，今年關於「應否謹慎釋放 AI」的爭論已讓位於「儘快部署 AI」的競賽，規避風險的一方已不再掌控局面。

在一眾 AI 領軍者推動下，人類正以全速駛向一個自動化程度極高且充滿不確定性的未來。

《時代》主編 Sam Jacobs 表示，2025 年沒有任何人能比「構思、設計並打造 AI 的群體」產生更深遠的影響。Jacobs 說，人類將共同決定 AI 的未來形態，每個人都能在 AI 的最終結構與走向中發揮作用。

Forrester 分析師 Thomas Husson 認為，2025 年足以被視作 AI 滲透日常生活的轉折點。他向《BBC》表示，許多用戶甚至在不知情的情況下使用 AI。