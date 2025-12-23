鉅亨網新聞中心 2025-12-23 18:31

傳輝達戰略轉向：DGX Cloud重組 不再正面挑戰AWS(圖:shutterstock)

這項組織變動顯示，輝達的重心已從向外部企業客戶銷售雲服務，轉向滿足公司內部研發對輝達晶片的需求。

DGX Cloud 團隊（規模達數百人）今後將主要服務於輝達工程師，利用這些晶片來開發開源 AI 模型。此外，較新的 DGX Cloud Lepton 服務也將併入工程團隊。

根據一份內部備忘錄，雲團隊現已由負責軟體工程的高級副總裁 Dwight Diercks 領導，Diercks 同樣直接向黃仁勳匯報。曾直接向黃仁勳匯報的雲業務部門高管 Alexis Black Bjorlin，正在公司內部尋求新的崗位。

DGX Cloud 服務於 2023 年 3 月首次發布，當時的賣點是透過 DGX Cloud 使用晶片，性能將優於雲服務商自身的配置方式。該計畫旨在開闢新收入來源，並與那些從 AWS、Google(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 租用輝達晶片的 AI 開發者建立直接聯繫，以對沖主要雲服務商開發自有 AI 晶片（如 AWS 的 Trainium 或 Google 的 TPU）的風險。

然而，多位曾在該部門工作的人士透露，DGX 團隊一直難以吸引足夠的客戶。由於 DGX Cloud 實際上運行在 AWS 等不同雲服務商的數據中心中，輝達在為客戶提供故障排查支援方面也面臨困難。同時，有聲音指出，黃仁勳亦不願意大幅擴展此項業務，以免得罪作為輝達最大晶片客戶的雲服務商。