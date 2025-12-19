鉅亨網編輯林羿君 2025-12-19 15:54

日本央行週五 (19 日) 將利率調升至 30 年以來新高，日本央行總裁植田和男在會後記者會上表示，如果經濟和物價變動符合預期，將繼續上調政策利率，並調整貨幣寬鬆的力度，暗示今後仍有進一步升息的空間。

植田和男認為，基準利率達到 30 年高點，並無特殊意義，日本央行將密切關注最新升息的影響。市場目前已將焦點已轉向升息節奏，以及最終可能達到的利率水準。通常被視為參考指標的是既不刺激也不抑制經濟的「中性利率」，日本央行此前僅表示「分佈在 1% 至 2.5% 之間」。

這番言論同時顯示，日本央行正密切關注「中性利率」，中性利率究竟落在何處仍存在不確定性，而這將影響日本央行未來釋放升息訊號的速度與力度，透過強調「若有機會將重新估算中性利率」，植田實際上是在傳達日本央行對進一步緊縮持開放態度，但在採取更明確行動之前，仍希望對自身政策框架有更充分的把握。