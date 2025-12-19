日銀如期升息1碼！日元跌幅擴大、日債殖利率升至2% 創2006年以來新高 

鉅亨網編輯林羿君 2025-12-19 11:59

日本央行週五 (19 日) 如市場預期升息一碼， 0.75%，把借貸成本提升到 30 年高點，日元兌美元跌幅擴大，日本 10 年期日本公債殖利率升至 2.0%，為 2006 年以來最高水準；日股則維持早盤的漲勢。

日銀如預期升息1碼 日元未升反續跌、日股維持漲勢。(圖:shutterstock)

日本去年啟動貨幣政策正常化，放棄自 2016 年實施的全球唯一負利率政策。此後央行堅持逐步升息的立場，表明目標是實現工資與物價上漲的「良性循環」。

由於市場對日本央行明年可能進一步升息的幅度存在不確定性，日元兌美元匯率一度下跌 0.4%，至 156.16；日本公債殖利率在央行決議公佈後仍小幅走高，而 10 年期公債期貨跌幅略為收窄。日經 225 指數則維持上漲。

在日本央行總裁植田和男明確釋出政策轉向訊號後，市場押注日銀收緊政策的力道升溫，促成了這項決策。首相高市早苗領導的政府被視為可容忍升息，內閣官房長官木原稔本週稍早也表示，貨幣政策的具體內容應交由央行決定。

隨著市場對 12 月升息的預期升溫，日元自 11 月底低點已反彈逾 1%。當時日元一度貶至兌美元 10 個月新低。10 年期公債殖利率本月稍早觸及 1.97%，創 18 年新高，引發包括植田在內的多名官員示警，周五殖利率仍維持在接近該水準。

投資人如今聚焦植田今日稍晚的記者會，尋找未來利率路徑的指引；在通膨仍居高檔、且日本與主要經濟體之間的利差依然偏大的背景下，政策訊號備受關注。