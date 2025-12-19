鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-19 18:31

瑞典 AI 新創公司 Lovable 近日宣布完成 3.3 億美元 B 輪融資，估值飆升至 66 億美元，本輪由 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 CapitalG 與 Menlo Ventures 領投，輝達 (NVDA-US) 創投部門 NVentures 也參與，Accel、Salesforce Ventures 等十餘家機構跟投。距離今年 7 月 Lovable 以 18 億美元估值融資 2 億美元僅隔數月，估值半年暴漲 267%。

估值半年暴漲267%！獲谷歌輝達參投 瑞典AI程式設計新創獲3.3億美元融資（圖：Shutterstock）

成立於 2023 年的 Lovable 總部位於斯德哥爾摩，由 Anton Osika 與 Fabian Hedin 共同創立，主打「vibe coding」模式，使用者不用具備程式設計基礎，透過自然語言指令即可開發網站與應用程式。

‌



Lovable 整合 OpenAI、Anthropic 等大型模型能力，大幅降低技術門檻，吸引大量非程式設計師使用者。

官方數據顯示，Lovable 年化經常性收入 (ARR) 在去年 11 月突破 2 億美元，距離首次達成百萬 ARR 不及一年。目前，該平台每日託管專案數量達到 10 萬，企業用戶中不乏《Fortune》全球前 500 強企業，業務範圍也已從歐洲擴展至美國，並在波士頓與舊金山設立分公司。

Lovable 的爆發式成長折射出「vibe coding」領域持續升溫。美國 Cursor 平台上月完成 23 億美元融資，估值達 293 億美元；Replit 在 9 月融資 2.5 億美元後，估值升至大約 30 億美元；Vercel 同期融資 3 億美元，估值 93 億美元。

身為歐洲在 vibe coding 領域代表，Lovable 以亮眼增速與全球化佈局，成為首個獲 Alphabet 與輝達雙重加碼的歐洲 AI 程式設計平台。

分析人士指出，AI 程式工具正從專業開發者滲透到大眾市場。Lovable 以「零代碼」理念及規模化落地能力突圍，其 10 萬級專案託管量印證市場需求。