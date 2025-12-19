鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-19 11:10

美國總統川普周四 (18 日) 表示，前一天已經與聯準會 (Fed) 理事華勒進行 Fed 主席接班的面談，認為華勒的表現「很出色」(great)，目前已鎖定三到四人做最終決定。至於公布時機，川普表示「幾周內」會有答案。

當被問到對名單上另一位 Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 的看法，川普說她「非常棒」(fantastic)。

鮑爾擔任 Fed 主席四年的任期將在 2026 年 5 月屆滿，川普已經表示，希望下一任主席能支持更激進的降息政策，進而抑制房貸利率。

川普本月稍早曾說，要提名誰當下任 Fed 主席，心中已有底。

不過，川普周四仍對好幾個人選給予高度評價，針對華勒的評價是「很出色」，還說華勒「在名單上已經很久了」。

他也說鮑曼「非常棒」，但並未明確表示她在決選名單上。

在名單中，目前呼聲最高的是白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett)，和前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh)。

川普上周接受《華爾街日報》(WSJ) 時，表示：「我認為這兩位 Kevin 都很出色。我覺得還有另外幾個人也很出色。」他也不忘呼籲 Fed 積極降息，並表示利率應該「降到 1%，甚至可能更低」。