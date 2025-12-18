鉅亨網編輯林羿君 2025-12-18 14:12

美國總統川普周三 (17 日) 在全國演講上表示，他相信任下一任聯準會（Fed）主席將會是一位認同利率應「大幅下調」的人，並認為在決定利率水準時，應與他協商。

川普放話：下任Fed主席會支持大幅降息。(圖:shutterstock)

Fed 現任主席鮑爾的任期將於 2026 年 5 月結束，外界高度關注其繼任人選。川普透露自己很快就會宣布下一任 Fed 主席，此人將大力支持降息，這樣一來房貸利率也會進一步下降。

川普稍早之前曾表示，將於明年初宣布他所選擇的 Fed 主席接班人。目前已知的候選人包括：白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、Fed 前理事華爾許（Kevin Warsh）以及現任 Fed 理事沃勒（Chris Waller），3 人都主張利率應低於現有水平。

然而上述三人，至今沒有任何一位明確表示，會像川普所要求的那樣大幅降息，甚至降至危機水平的 1%，即便是川普最近任命的理事米蘭（Stephen Miran）也未主張降到如此低的水準。目前聯準會利率仍在 3.5% 至 3.75%。

川普多次表達希望房貸利率能夠走低，但 Fed 所能直接掌控的利率，對長期借款成本的影響其實相當有限。這類成本通常更受到 Fed 影響力較小的長期利率左右，例如 10 年期美國公債殖利率。

該利率主要取決於投資人對美國經濟成長與通膨的預期，整體來看，過去一年變化不大。房貸利率自勞動節以來，一直卡在 6.3% 至 6.4% 區間，幾乎看不到明顯下滑的跡象。

川普上週接受《華爾街日報》訪問時表示，他正傾向在華爾許或哈塞特之間，挑選下一任 Fed 主席。不過，相關面談仍在持續進行，週三也與沃勒會面。沃勒是現任聯準會決策官員中，較早主張降息的人之一，同時也是捍衛聯準會獨立性的堅定代表。

川普向《華爾街日報》表示，他認為下一任 Fed 主席在決定利率水準時，應該與他進行協商。一般而言，歷任總統通常會將利率決策交由聯準會自行判斷。