鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-16 18:20

美國聯準會 (Fed) 下任主席的競爭，本月初看起來幾乎底定，但美國總統川普最近的發言，讓局勢似乎再次變得撲朔迷離。

Fed主席之爭重燃戰火！川普「兩位Kevin」拉鋸戰升溫 (圖:Shutterstock)

白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin 哈塞特) 曾在 12 月初被視為明顯領先人選，但 Fed 前理事華許 (Kevin 華許) 近日重新崛起，成為強力競爭者。

根據預測市場 Kalshi 周一 (15 日) 下午的數據，華許的當選機率為 48%，哈塞特為 41%。Polymarket 則分別為 49% 與 43%。

川普日前接受華爾街日報 (WSJ) 訪問時說，他傾向在「兩位 Kevin」之間做選擇，此外，華爾街重量級人物、摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也表態支持華許。

獨立性考量

一些經濟學家和 Fed 觀察人士對哈塞特可能接任表示擔憂，認為他過於支持川普政策，可能不適合領導以獨立性聞名的美國中央銀行。CNBC 報導也指出，川普耳邊的一些人反對哈塞特，擔心若市場認為他受制於川普，債券市場可能會有連鎖反應。

研究公司 Beacon Policy Advisors 的管理合夥人 Stephen Myrow 表示，華許目前「確實有機會」成為 Fed 人選，但他認為華許的機會「被高估」，相較之下哈塞特更貼近川普的「小圈圈」。

Myrow 說：「有人在為華許出聲，但你看到的多半是外界或華爾街的願望性想法，而非來自川普內部圈子的直接動作。」

川普在想什麼？

另一個因素是，川普可能不希望 Fed 主席人選看起來已底定。

Myrow 說：「川普可能不喜歡這場競爭被視為理所當然。他喜歡讓外界注意這場『比賽』，這或許也是華許名字再次被提及的原因。」

其他分析師也指出，川普在這場選擇上像是在玩《誰是接班人》(The Apprentice)，呼應他曾主持的真人秀競賽節目。

華許的經歷

華許曾在今年春季被視為 Fed 主席領先人選，是 Fed 知名批評者。他 4 月曾抨擊聯準會過度發言、過度參與當前社會議題，並助長國會過度支出。

華許曾於 2006 至 2011 年間擔任 Fed 理事，離開 Fed 後，歷任史丹佛大學商學院講師以及胡佛研究所 (Hoover Institution) 訪問學者，也在億萬富翁投資人朱肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 的投資公司擔任合夥人，並在 UPS(UPS-US) 與南韓電商 Coupang 董事會任職。

華許之妻為億萬富翁雅詩蘭黛 (Estée Lauder) 繼承人 Jane Lauder 結婚，他本人畢業於史丹佛大學及哈佛法學院。

Fed 現任主席鮑爾任期將於明年 5 月結束。川普本月稍早表示，可能會在明年初宣布 Fed 主席人選。

川普多次呼籲 Fed 更積極降息，主張通膨已緩和。華許近期也支持降息，但德意志銀行經濟學家 Mathew Luzzetti 指出，他在擔任 Fed 理事期間的立場「與同僚相比偏鷹派」，也就是不傾向降息或寬鬆的貨幣政策。

哈塞特試圖淡化疑慮

德銀團隊補充指出，市場希望下一任 Fed 主席能展現獨立性及對通膨的公信力，「因此，我們對貨幣政策在 6 月領導層交接後會有明顯改變一事保持懷疑，尤其因為主席在分歧嚴重的決策委員會中只有一票。」

目前擔任白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任的哈塞特則反駁外界擔憂，表示即使他接任 Fed 主席，也不會一意孤行推動川普的議程。

智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation) 首席經濟學家 E.J. Antoni 認為，哈塞特的批評者應考慮，如果真的讓他領導 Fed，他可能會有所改變。

Antoni 說：「我不明白，某人某天戴了某頂帽子，就會一直戴這頂帽子一輩子。也不明白僅因為某人參與過黨派活動，就會永遠偏向某一黨派。」