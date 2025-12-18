鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-18 10:24

據《Investing.com》，美銀證券 (BofA Securities) 分析師指出，本周稍早公布的一連串經濟數據幾乎每項都附帶「但書」，這意味著聯準會 (Fed)「處於有利位置」，可以等待 12 月的數據出爐後，再決定下一步政策動向。

根據周二公布、因美國聯邦政府停擺而延後發布的數據，美國 11 月新增就業人數高於預期，但失業率也略高於市場原先預估。

Shruti Mishra 與 Aditya Bhave 等分析師在報告中指出，私人部門就業成長優於預期，但主要是由教育與醫療產業「狹幅帶動」，而失業率的上升則帶有「雜訊」。他們補充指出，消費者勞動市場的矛盾狀況仍然存在，也就是招募活動出現降溫跡象，但裁員幅度依舊有限。

另一方面，美國人口普查局 (U.S. Census Bureau) 數據顯示，全球最大經濟體 10 月零售銷售持平，9 月則為成長 0.1%。經濟學家原本預期 10 月零售銷售將成長 0.1%。

不過，美銀分析師指出，這項數據「表現穩健，但談不上亮眼」。被視為觀察潛在消費趨勢的「控制組數據」(扣除餐飲與汽車等波動性較高項目) 表現優於預期，但餐廳與酒吧銷售卻出現下滑，而這項目又會納入整體美國經濟成長的計算。

他們寫道，「市場認為這份數據打平，我們也同意這樣的解讀。」

在這樣的背景下，分析師認為，聯準會適合等到 12 月數據出爐後，再於 1 月推出下一步政策行動。