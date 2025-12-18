鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-18 15:30

卡達最新宣布斥資 5240 億美元主權財富基金成立 AI 企業 QAI，並與布魯克菲爾德資管巨頭組成規模達 200 億美元的合資企業，劍指全球 AI 基礎設施投資。

中東AI競賽升溫！卡達成立AI公司QAI 欲靠低廉電力成本優勢彎道超車（圖：Shutterstock）

《路透社》報導，卡達最新舉措標誌著波斯灣國家正式加入 AI 競賽，與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國形成區域競合格局，核心目標是推動經濟多元化來擺脫石油依賴。

‌



分析師指出，卡達的能源優勢對雲端運算巨頭極具吸引力，該國低廉的電價可抵銷沙漠氣候的高冷卻支出，中東平均 PUE 評級 1.79 雖高於全球平均，但卡達可望透過電價優勢降低營運成本。

業界預測，若維持目前開發節奏，到 2030 年，卡達 AI 資料中心規模有望達到 1.5GW 至 2GW，雖不及沙烏地阿拉伯 Humain 公司 2034 年的 6GW 目標，以及阿聯 G42 集團的 5GW 規畫，但已具備顯著競爭力。

然而，波斯灣國家 AI 願景面臨結構性挑戰。華盛頓中東研究所專家 Mohammed Soliman 強調，資料隱私法規是關鍵瓶頸。卡達必須仿效美國完善法律體系來吸引跨國企業。

萊坊全球資料中心負責人 Stephen Beard 也指出，監管合規性與政策協調性將決定長期發展潛力。此外，取得輝達尖端晶片必須遵守美國出口管制，QAI 等企業須向華府作出技術使用承諾。

根據美國券商 Wedbush 預測，未來兩年中東 AI 資料中心投資有望達到 8000 億美元。卡達雖在電力成本和地理位置佔優，仍必須在基礎建設、政策配套與國際合規之間找到平衡點。