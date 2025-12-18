中東AI競賽升溫！卡達成立AI公司QAI 欲靠低廉電力成本優勢彎道超車
卡達最新宣布斥資 5240 億美元主權財富基金成立 AI 企業 QAI，並與布魯克菲爾德資管巨頭組成規模達 200 億美元的合資企業，劍指全球 AI 基礎設施投資。
《路透社》報導，卡達最新舉措標誌著波斯灣國家正式加入 AI 競賽，與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國形成區域競合格局，核心目標是推動經濟多元化來擺脫石油依賴。
分析師指出，卡達的能源優勢對雲端運算巨頭極具吸引力，該國低廉的電價可抵銷沙漠氣候的高冷卻支出，中東平均 PUE 評級 1.79 雖高於全球平均，但卡達可望透過電價優勢降低營運成本。
業界預測，若維持目前開發節奏，到 2030 年，卡達 AI 資料中心規模有望達到 1.5GW 至 2GW，雖不及沙烏地阿拉伯 Humain 公司 2034 年的 6GW 目標，以及阿聯 G42 集團的 5GW 規畫，但已具備顯著競爭力。
然而，波斯灣國家 AI 願景面臨結構性挑戰。華盛頓中東研究所專家 Mohammed Soliman 強調，資料隱私法規是關鍵瓶頸。卡達必須仿效美國完善法律體系來吸引跨國企業。
萊坊全球資料中心負責人 Stephen Beard 也指出，監管合規性與政策協調性將決定長期發展潛力。此外，取得輝達尖端晶片必須遵守美國出口管制，QAI 等企業須向華府作出技術使用承諾。
根據美國券商 Wedbush 預測，未來兩年中東 AI 資料中心投資有望達到 8000 億美元。卡達雖在電力成本和地理位置佔優，仍必須在基礎建設、政策配套與國際合規之間找到平衡點。
隨著全球 AI 運算需求激增，波斯灣國家正試圖將能源優勢轉化為技術話語權，這場豪賭的成敗將取決於其能否突破監管與技術障礙。
