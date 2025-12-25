鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-25 06:53

週三 (24 日) 稍早，市場一度傳出輝達同意以約 200 億美元現金收購美國 AI 晶片獨角獸 Groq，不過隨後證實該消息並不準確。多家外媒報導指出，輝達實際上是與 Groq 達成一項授權協議，藉此進一步擴大其在 AI 熱潮相關企業中的布局。

CNBC 報導，輝達將支付約 200 億美元直接收購 Groq，創下公司有史以來規模最大的收購案。

輝達隨後回應並沒有收購 Groq，雙方只是達成技術授權協議，公司將使用 Groq 的推理技術，未來的產品中整合 Groq 的產品。 Groq 仍將是一家單獨經營的公司。

Groq 最新聲明也呼應此說法。

根據 Groq 官網聲明，輝達在平安夜達成一項交易，與 Groq 簽署一項非獨家的技術授權協議，該協議反映雙方在擴大高效能、低成本 AI 推論存取方面的共同目標。

Groq 創辦人 Jonathan Ross 與 Groq 總裁 Sunny Madra 將離開公司並加入輝達，並帶走其他工程技術人才。

Groq 仍將以獨立公司形式運作，並由 Simon Edwards 出任執行長一職。

不過，Groq 最新聲明並未說明輝達是否同時取得 Groq 股權，相關細節仍未對外揭露。

截稿前，輝達與 Groq 均未發布達成收購協議的相關公告，輝達財務長 Colette Kress 也拒絕就收購交易發表評論。

Groq 成立於 2016 年，由 Google 張量處理單元 (TPU) 的創建者 Jonathan Ross 所創辦，Google 與博通共同開發的客製化 TPU 晶片，在部分人工智慧應用場景中，已成為與輝達 AI 晶片競逐的重要技術之一。

Groq 主力晶片並非傳統驅動 AI 系統的 GPU，而是稱為「LPU」(語言處理單元)，是一款專為運行人工智慧大型語言模型所設計的晶片，主打高效能與低延遲推論能力。

在三個月前完成的最新一輪募資中，Groq 的公司估值已達 69 億美元，顯示市場對其推論晶片技術與商業潛力持續看好。

市場解析，Groq 與輝達的授權協議，此舉可能暗示輝達認為 Groq 採用新架構的競爭型晶片，未來不久將成為實質對手，因此有意提前布局、搶占先機。

輝達週三走勢偏弱，早盤小幅震盪後一度下探至約 186.6 美元附近，隨後買盤進場，股價逐步回升，午盤最高觸及約 188.9 美元，但漲勢未能延續，尾盤回吐部分漲幅，收在每股 188.05 美元，單日跌幅約 0.3%，未能站穩 189 美元整數關卡。