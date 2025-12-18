鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-18 13:10

Crunchbase 最新數據顯示，人工智慧 (AI) 新創在 2025 年幾乎主宰募資市場。今年到目前為止，約 4050 億美元的私人資金中，接近 50% 流向 AI，使得自 2024 年初以來的 AI 募資金額，累計達到約 3160 億美元。

其中，2024 年與 2025 年的 AI 募資金額中，近 700 億美元僅流向兩家公司：OpenAI 與 Anthropic。

‌



過去兩年，企業資金與私募股權 (PE) 投資開始取代創投公司，成為主要資金來源。根據 FactSet，企業當中以輝達 (NVDA-US) 最為積極，私下投資金額約 500 億美元，分散投向 63 家公司。

這個現象凸顯出，輝達執行長黃仁勳顯然正運用公司身為 AI 熱潮中主要受益者所帶來的龐大現金流，在整個 AI 生態系中進行廣泛布局。

每一輪募資的金額也持續放大，推升企業估值水準。2025 年，5 億美元以上的 AI 募資案金額占了 58%，從 2023 年的僅 33% 明顯上升。