科技以外：經濟其他領域也正在覺醒

創新不再局限於科技領域，它正在改變經濟的各方各面，從交通、醫療保健到能源、零售業。

要點

若過去 20 年主要由科技股主導，未來 20 年或許將圍繞在其他經濟領域的覺醒，這種趨勢已初見端倪，即使是科技七雄，也有超過一半並非歸類於科技股。

如今，創新已真正遍及各個領域，許多最大的市場機會出現在運輸、工業、金融、醫療保健、零售、能源等領域，不僅蓄勢待發，改變還持續進行中。

科技業的歷史主導地位

過去 20 年只有三個產業表現優於史坦普 500 指數，分別是：

通訊服務：主要由網路、智慧型手機兩項新的通用技術驅動 消費耐久財：由電子商務主導，而電子商務是網路的一個分支 科技：真正的異類，表現是大盤的三倍多，且是表現第二好的通訊服務類股的兩倍

這三個產業都是「第三次工業革命 (或稱數位革命)」的主要受益者，軟體、硬體、半導體、網路的創新推動了過去 20 年的爆炸性經濟成長，並催生了許多巨型企業。

以更替率衡量創新

在一家新公司贏得市場後，市值往往大幅提升且成為顛覆性創新者，並逐步淘汰歷史悠久、根基穩固的既有公司，如：汽車製造商取代馬具製造商、iPhone 讓連接固定電話線的個人電腦不再必要、無人機取代單人駕駛戰鬥機。能展現更強活力與創新的產業更替率更高，歷史上看，股市報酬也與這種活力密切相關，近 20 年更替率最高的三大產業表現優異。

其他經濟領域正在覺醒

邁入第四次工業革命，預計 AI 將增強更多實體產品的效能，並引發科技以外領域的變革，如：太空、自駕車、乾淨能源領域。

太空：目前正處於太空復興的開端，重點在於衛星網路、月球採礦、太空製造等技術 自駕車：逐漸蓬勃發展，加州自駕計程車月均出遊量已接近 100 萬次。 乾淨能源：商業可行性增強，AI 與氣候兩大需求正推動太陽能、風電、核能成本下滑。

以下列出最令人興奮的創新與潛在市場規模，大多不是科技領域，而是分散於七個不同產業。

圖 4：看好的部分新市場機會

這些創新及其驅動的機會正為過去 20 年表現落後的產業注入新的活力，由於其中許多都是新興市場，預計新創公司將挑戰現有企業、搶佔市場，最終推動產業變革。

科技以外的產業已更具活力

從各產業市值前十公司的變化可看出創新蓬勃發展的端倪，右側粗體字公司符合兩條件：(1) 與 2005 年 1 月相比，首次躋身前十，(2) 基於第三次或第四次工業革命的通用技術而建立。

此三個產業前十大公司的變化顯示更高的更替率與更高的報酬表現密切相關。規模最大、最成功的網路公司躍居各自產業的榜首，其他新晉企業也基於軟硬體建立業務，這群成功的顛覆者的平均年齡僅 28 歲，仍處於「年輕階段」。

工業領域前十大公司中新增了兩家且實至名歸，SpaceX 在開拓太空上取得了巨大成功，Palantir 生產軍用軟體，目前被歸類為科技股，但本質是國防公司，應歸類工業股，還代表了一種新趨勢：靈活的新創正在挑戰根深蒂固的國防巨頭。還有一些公司位列前十名之外，Kratos 是一家無人機新創，在航太國防領域排名第 12 位。

成立 18 年的 Uber 與成立 12 年的 DoorDash 首次躋身前十大運輸股，兩者都受益於行動網路興起，市值已超過汽車製造商。特斯拉是電動車的先驅，目前是該領域市值最高的公司。

投資創新需要靈活性

將資訊數位化為電腦位元組定義了第三次工業革命，未來人們將把這些資訊以更聰明的方式應用於物理世界，並推動第四次工業革命。隨第四次工業革命持續演進，通用技術的影響將逐漸遍及各經濟領域，而這種影響深遠的創新難以被正確歸類。1997 年首個「搜尋」問世時，人們並未立即意識到這項技術將顛覆廣告業。Facebook 草創時期員工也未預料到將顛覆整個媒體生態。

這種現象至今仍在發生，這不代表投資決策應取決於分類正確與否，相反地，這說明彈性投資的重要性，在此環境下，靈活的投資策略可能比以往任何時候都更重要。