歐洲央行 (ECB) 今(18)日舉行利率會議，市場普遍預期按兵不動，但多位權威專家指出，ECB 貨幣政策正迎來歷史性轉折，持續十餘年的寬鬆週期已實質終結，中期升息機率正顯著提升。這一轉變代表歐元區貨幣政策正從危機應對模式轉向更中性的軌道，歐元(USDEUR) 匯率隨之獲得強勁支撐。

隨著 ECB 利率決策即將公佈，投資人目光聚焦於三點：利率決議聲明是否刪除寬鬆指引、經濟預測報告中通膨預期是否上調、以及 ECB 總裁拉加德對中期政策路徑的暗示強度。

自 10 月 ECB 會議以來，歐元區經濟數據持續超過預期，成長動能回升與通膨壓力隱現的雙重訊號，徹底扭轉市場對 ECB 延續寬鬆的預期。最新數據顯示，歐元區製造業 PMI 重回擴張區間，消費者信心指數 (CPI) 創兩年新高，能源價格波動正推動服務業成本上升。

荷蘭合作銀行策略師 Bas van Geffen 說：「當前數據組合使降息失去必要性，反而暴露了中期通膨反彈風險。」

近日，ECB 執委 Isabel Schnabel 釋放強烈鷹派訊號，直言當前環境下升息比降息更合理。這一表態被視為決策層立場的關鍵轉向。德國商業銀行經濟學家 Marco Wagner 分析指出，Schnabel 判斷基於兩大支柱；一是歐盟大規模財政刺激與國防開支擴張將推高長期需求；二是碳排放交易體系 (ETS 2) 延期削弱了短期通縮壓力。不過內部預測顯示，因 ETS 2 延後至 2028 年實施，2027 年通膨率可能只有 1.7%，為鴿派立場留下博弈空間。

面對日益升溫的升息討論，ECB 總裁拉加德料將延續其標誌性的模糊策略。分析師普遍預測，她將在會後聲明中強調「政策處於有利位置」，同時刪除「如有必要將進一步降息」的表述。這種精心設計的措詞既能避免市場恐慌，也為 2027 年可能的升息埋下伏筆。

荷蘭合作銀行模型顯示，基準情境是 2027 年 3 月與 6 月各升息 25 個基點，整個 2026 年都將維持利率不變。

儘管升息預期漸成主流，ECB 內部裂痕正在顯現。以 Schnabel 為代表的鷹派陣營擔憂財政擴張將點燃通膨，而多數經濟學家更關注能源轉型期的通縮壓力。這一分歧直接導致政策工具箱的選擇困境，因提前升息恐扼殺復甦苗頭，延遲行動又可能重蹈美國通膨覆轍。

ECB 首席經濟學家 Philip Lane 的折衷方案是 2026 年維持利率不變，但透過縮減資產負債表規模回收流動性。

ECB 政策轉向已引發資本市場連鎖反應。歐元兌美元匯率本月累計升值 2.3%，德國 10 年期公債殖利率突破 2.5% 關鍵水位。