鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-18 19:20

南韓韓元貶值壓力日益增大，要求當局採取行動的呼聲愈來愈高。韓元兌美元匯率正逼近具備重要心理意義的 1500 韓元大關。此門檻僅在 1997 年亞洲金融危機和全球金融危機期間被突破過。

韓元逼近1500關鍵門檻 官方強力干預防範金融穩定風險(圖:shutterstock)

南韓央行總裁李昌鏞周三 (17 日) 表示，當前匯率對通膨和增長構成風險，並指出韓元因國內因素「不必要地」走弱，外匯政策有協調空間來處理波動性及匯率水準。

面對持續的貶值壓力，南韓當局已擴大應對措施。周四，南韓財政部警告市場波動加劇，並表示如有需要將迅速採取措施。政府已放寬外匯規定，以提高在岸美元流動性，並吸引資金流入，同時放寬金融機構外匯流動性壓力測試的監管負擔，直到明年六月底。

總統府政策首長 Kim Yong-beom 計畫與七家企業集團召開緊急會議，討論外匯問題。

做為穩定外匯市場的關鍵槓桿，南韓國家退休基金 (NPS) 已採取行動。NPS 據稱已賣出美元以支撐韓元，這是其戰術性避險策略的一部分。基金持有約 5420 億美元的外國資產，並表示將在外匯避險策略上更具彈性，向市場暗示其行動可能比投資者預期的更具先發制人性。此外，南韓券商也已決定暫停新的海外股票行銷活動。

儘管當局推動反制，韓元仍持續走弱，周四貶至 1478 韓元兌 1 美元。拋售主要受到外國資本不斷流出、本地投資者對外投資，以及擔心為配合關稅談判而增加對美國投資將給南韓外匯市場帶來壓力等因素推動。