鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-18 14:20

近日，白宮西廂外的走廊近日悄悄豎起一座特殊的「總統名人堂」，但歷任總統肖像下方銘牌文字因充斥人身攻擊與不實指控而引發爭議。「總統名人堂」由美國現任總統川普親自設計並落成，宣稱旨在「致敬所有曾服務國家的美國總統」，實則成為其重塑歷史敘事的政治工具。

川普打造「總統名人堂」引發爭議：自誇引領美國「黃金時代」砲轟拜登「最糟總統」（圖：Shutterstock）

在入口展板說明中，川普強調名人堂由他「構想、建造和落成」，並配以自動簽名筆圖片取代前總統拜登肖像，對自己的評價則是「史詩級」頌揚，執政 11 個月已兌現「結束戰爭、鞏固邊境、驅逐黑幫」等承諾，更宣稱啟動「金穹導彈防禦系統」、將墨西哥灣改為「美國灣」並建造「川普總統舞廳」。

川普的銘牌中還特別強調他首任「輝煌成就」—簽署史上最大規模減稅法案、退出伊核協議、摧毀「伊斯蘭國」等，甚至將經濟繁榮歸功於己，全然無視新冠疫情與關稅政策的負面影響。

川普對前任的批判毫不留情，拜登被稱為「瞌睡喬」和「騙子喬」，銘牌指控拜登靠「史上最腐敗選舉」上台，任內引發「前所未有的災難」，並將《降低通膨法案》斥為「綠色新騙局」，尤為諷刺的是銘牌特意提及拜登在 2024 年總統大選辯論中「恥辱性失敗後被迫退選」，而川普自身卻面臨兩次彈劾與刑事指控。

不過，名人堂在共和黨內引發激烈爭論。阿拉斯加州參議員 Lisa Murkowski 告訴《NBC》說：「無論是否支持，這些總統都是民選領袖，不應由川普單方面重新定義歷史。」她並強調，此類人身攻擊違背總統禮儀，「將削弱公眾對民主制度的信任」。

與之形成鮮明對比的是川普堅定盟友、南卡羅來納州參議員 Lindsey Graham 輕描淡寫地說：「不過是無關緊要的瑣事，或許能博人一笑。」

上述態度差異反映出共和黨內部對川普越界行為的容忍度，也就是當政治清算突破傳統底線，建制派與民粹勢力的裂痕再度顯現。

「總統名人堂」對其他美國前總統的評論同樣充滿意識形態偏見，像是歐巴馬被指責透過「無效醫改」和「單邊氣候協議」損害美國利益，並重複「通俄門」陰謀論；柯林頓政績雖獲承認，卻不忘提及其妻子希拉蕊在 2016 年敗選；就連同屬共和黨的小布希也未能倖免，銘牌批評其發動「本不該發生的阿富汗與伊拉克戰爭」。

值得注意的是，早期總統的評價相對中立。甘迺迪展板客觀陳述其天主教徒身分、豬玀灣事件與古巴飛彈危機處置，卡特銘牌則肯定其卸任後的人道主義貢獻。這種差異揭示川普的真正意圖，也就是選擇性美化歷史人物，只為建構服務於自身政治敘事的「英雄譜系」。