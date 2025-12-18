靜待美CPI數據 十年期美債殖利率變動不大
鉅亨網編譯羅昀玫
美債殖利率週三 (17 日) 走勢平穩，市場在消化最新非農就業數據之際，持續觀望本週稍晚即將公布的通膨報告，投資氣氛偏向謹慎。
10 年期美債殖利率當日僅小幅上揚不到 1 個基點，報約 4.155%；2 年期美債殖利率同樣微升至 3.485%，30 年期美債殖利率則來到 4.83%。
市場人士指出，殖利率變動幅度有限，反映投資人對短期經濟與利率前景仍缺乏明確方向。
市場焦點仍放在美國勞工統計局日前公布、因長達 43 天政府停擺而延後發布的 10 月與 11 月就業數據。
數據顯示，10 月非農就業人數減少 10.5 萬人，失業率攀升至 4.6%，創 2021 年 9 月以來新高，不過 11 月就業情況略有改善，新增就業人數達 6.4 萬人，高於市場預期。
Bankrate 資深經濟分析師 Mark Hamrick 表示，雖然市場終於取得積壓已久的官方就業數據，但整體表現仍顯示勞動市場面臨壓力。
他還指出，聯準會主席鮑爾日前曾提到，今年以來的就業數據可能存在高估情況，實際勞動市場狀況可能比表面數字更疲弱。
聯準會已因就業市場下行風險連續三次降息。市場目前普遍認為，聯準會短期內將暫時維持政策利率不變。根據 CME 的 FedWatch 工具，投資人預期聯準會在 1 月會議降息 1 碼的機率約為 24%。
瑞穗金融集團美國經濟學家 Steve Ricchiuto 稱：「目前債券市場的主流想法是只要價格回檔就有人進場買進，這反映出多數投資人認為，未來債券殖利率比較可能往下走，而不是繼續攀高。」
Ricchiuto 稱：「投資人已清楚展現出一種強烈偏好，只要 10 年期公債殖利率接近 4.2%，就會進場買進長天期債券。」
展望後市，市場關注焦點將轉向即將公布的 11 月消費者物價指數 (CPI)，該數據被視為評估通膨趨勢與聯準會後續政策走向的關鍵指標。
市場分析，若週四通膨數據明顯降溫，美債價格可望出現快速反彈，但若通膨降溫趨勢未能延續，或油價上漲的壓力逐步反映在通膨預期之中，市場對持有長天期公債的期限補償要求可能提高，進而使美債價格在年底前持續承受下滑壓力。
