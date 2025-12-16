鉅亨網編輯林羿君 2025-12-16 17:00

美國勞工統計局（BLS）將於本週陸續發布備受業界期待的 10 月和 11 月「合併」非農就業報告，以及 11 月消費者物價指數（CPI）報告。然而，由於史上最長的美國政府停擺導致數據收集中斷，這兩份對聯準會制定貨幣政策至關重要的關鍵報告，預計將出現史無前例的「數據斷檔」現象，使得投資者和決策者在評估經濟健康狀況時面臨嚴重挑戰。

今晚非農、周四CPI！兩大報告「缺手斷腿」 Fed決策恐要打盲仗。(圖:shutterstock)

就業數據方面，BLS 將把 10 月的非農就業人數，以及其他企業調查數據納入 11 月報告中發布。這得益於企業雇主多以電子方式持續提交資料，使得政府重啟後仍能計算非農業就業數據。

經濟學家預計，11 月非農就業機會將增加 5 萬個，相較 9 月的 11.9 萬個增幅有所放緩。然而，由於政府停擺期間未能進行家庭調查，導致計算 10 月失業率所需的就業狀況等關鍵資料缺失，BLS 已確定無法編制 10 月份的失業率數據。這將是自 1948 年開始追蹤該系列數據以來，美國政府首次未能公佈月度失業率數據。

同樣，包括勞動參與率、就業人口比率、兼職人數、失業持續時間及人口統計數據在內的其他 10 月家庭調查指標也將無法取得，且這些缺失數據無法追溯收集。這部分影響甚至可能導致 11 月相關數據的「品質」下降，BLS 已調整 11 月家庭調查預估的統計權重，以致用於計算失業率的家庭調查將存在比往常「略高」的統計方差。

此外，10 月美國就業數據還可能受到逾 15 萬聯邦僱員，在 9 月底退出政府僱員名冊的延期買斷方案的扭曲影響。經濟學家預期 11 月失業率將停留在 4.4%。

物價數據方面，政府停擺同樣迫使 BLS 取消了 10 月 CPI 報告的發布，並且由於未能實地拜訪零售商及進行電話調查，10 月基期的物價資料無法追溯收集。這意味著，BLS 將不會發布 10 月的總體 CPI 指數，以及扣除食品和能源的核心 CPI 指數的估算值。

儘管機構稱，可能會在發布 11 月數據時，同步公佈部分非調查系列的 10 月替代值，但預計「可發布指數數量將非常有限」。更重要的是，儘管 11 月 CPI 報告將如期發布，但由於缺少 10 月數據，報告中將不包含 11 月數據的單月百分比變化數據。

高盛警告稱，資料收集延遲可能使 11 月核心 CPI 整體承壓高達 0.15 個百分點，因商品價格通常自 11 月中旬假日促銷季啟動後會急劇下跌，可能導致數據偏低。

業界專家普遍對數據品質表示憂慮。畢馬威美國首席經濟學家黛安 · 斯沃克（Diane Swonk）表示，雖然能夠獲得一些數據總比沒有數據要好，但它反映的是一個不斷變化的經濟環境，且數據仍然不完整，難以得出確切結論。

加拿大皇家銀行首席經濟學家法蘭西斯 · 唐納德（Frances Donald）也指出，目前公佈的就業和通膨數據可能存在扭曲，很難從 10 月、11 月或十 12 月的數據中得出任何重大啟示。