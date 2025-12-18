博通五天跌逾19% 輝達挫近4% AI股票怎麼了？
鉅亨網編譯陳又嘉
據《MarketWatch》報導，近幾周對資料中心建設所需債務融資能力的疑慮持續攪動人工智慧 (AI) 題材，周三 (17 日) 在圍繞甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 的新一波擔憂下，拋售潮進一步加劇。晶片製造商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 股價周三重挫 4.48%，連續第五個交易日走低，五日累計跌幅超過 19%。
其他晶片股也同步走弱，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 下跌 3.8%、超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 跌逾 5%，美光 (Micron Technology)(MU-US) 下跌 2.9%。費城半導體指數已連續第五天下跌，期間累計跌幅近 9%。
D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 指出，「市場日益擔憂新型雲端業者甲骨文與 CoreWeave(CRWV-US) 是否有能力為資料中心擴建籌措資金，這正拖累整個 AI 產業。」
他補充稱，若無法再舉債，這些公司將無法持續在晶片上的支出。
甲骨文股價周三下跌逾 5%，此前有報導指出，該公司與另類資產管理公司 Blue Owl Capital 針對一項 100 億美元資料中心計畫的談判陷入停滯。據《金融時報》引述知情人士報導，雙方原本正商談在密西根州為 OpenAI 興建一座 1GW 的資料中心。
不過，甲骨文發言人先前向《MarketWatch》表示，《金融時報》的報導「不正確」，並指出公司正與房地產開發商 Related Digital 合作。「關於股權交易的最終談判正依照計畫與時程推進。」
瑞穗 (Mizuho) 交易部分析師 Jordan Klein 同意，市場對甲骨文資金來源的疑慮正在拖累 AI 股票。他也表示，年底市場「幾乎沒有成交量」，也放大了股價波動。
另一方面，CoreWeave 股價周三亦下跌 7%，此前該 AI 雲端供應商遭到放空人士 Jim Chanos 批評，且傳出資料中心工程延誤的消息。
在周一播出的 Podcast 節目中，曾成功預測 Enron 倒閉的知名放空者 Jim Chanos 批評像 CoreWeave 這樣的新型雲端業者是「商品型業務」，並指出，作為輝達晶片的承載者，該公司「並未從晶片運作所創造的價值中受益」。CoreWeave 透過舉債購買輝達的 GPU，並將其部署在租賃的資料中心中，再向客戶收費使用。Chanos 也指出，AI 晶片的折舊速度對 CoreWeave 的商業模式構成風險。
《華爾街日報》周一也報導，CoreWeave 在德州的一個資料中心叢集面臨工程延宕，該設施原本將供 OpenAI 使用，但完工時間已延後數個月。
不過，並非所有華爾街人士都對 AI 交易感到悲觀。
Futurum 執行長 Daniel Newman 表示，他「幾乎看不到任何 AI 建設放緩的證據」，而這正是近期壓抑股價的另一項疑慮。他指出，雖然投資人對債務融資的擔心是「目前市場最大的壓力來源」，但相較於 AI 帶來的營收機會，這些疑慮「過度偏向對 AI 實質需求崩解的擔憂」，而他並未看到這種情況發生。
他認為，這波拋售「只是投資人消化資本支出、債務與建設風險時的一次減速帶」，並強調，「基本面依然完好，AI 需求仍強勁且近乎無止盡。」
