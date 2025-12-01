2025-12-18 01:30

綜合外媒周三 (17 日) 報導，甲骨文 (Oracle) 表示，其位於美國密西根州的資料中心計畫仍「按計畫推進」，並否認私募信貸業者藍鴞資本 (Blue Owl Capital) 參與該專案。此番說法回應英國《金融時報》(FT)引述知情人士指出，藍鴞資本將不再支持該筆約 100 億美元交易，且相關談判已陷入停滯。

AI資料中心金主退場？甲骨文急澄清 盤中股價仍挫近5%(圖：REUTERS/TPG)

受相關消息影響，甲骨文 (ORCL-US) 股價周三在紐約盤中下跌近 5%。該股近三個月累計下跌近 40%，回吐先前因取得包括 OpenAI 在內的大型雲端運算合約而累積的部分漲幅。

甲骨文在聲明中指出，該資料中心計畫的開發夥伴 Related Digital，已從多個選項中選擇「最合適的股權夥伴」，而此次並非藍鴞資本。該公司強調，最終股權交易仍在依計畫進行，相關談判進度正常。

Related Digital 也表示，該計畫吸引眾多股權投資人關注，最終選定具備專業能力的合作對象，但未透露具體投資方身分，僅稱目前已進入最終盡職調查階段。

《金融時報》先前報導指出，藍鴞資本與甲骨文及放款機構就該項目進行的談判未能達成共識。知情人士透露，放款方在市場情緒轉變下，要求更嚴格的租賃與負債條件，導致交易條件對藍鴞資本而言不若先前項目具吸引力。該資料中心計畫規模達 1 吉瓦，預計用於支援 OpenAI 運算需求。

藍鴞資本過去一直是甲骨文在美國多項大型資料中心專案的主要金主，透過自有資金與舉債方式建設設施，再出租給甲骨文使用。市場原先視其參與為甲骨文擴張資料中心的重要支柱。