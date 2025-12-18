鉅亨網編譯許家華 2025-12-18 06:10

克雷默表示，甲骨文已背負龐大債務，資產負債表狀況並不理想，終將不得不正視債券市場發出的警訊，放慢投資腳步。他直言，資料中心建設成本極為高昂，即便是最頂尖的建設者也可能失誤，甲骨文無法承擔為了 OpenAI 執行長奧特曼而讓財務結構惡化的風險，這也將成為市場擺脫當前 AI 投資困局的關鍵轉折點。

‌



在克雷默看來，這種「魯莽且欠缺審慎的資料中心投資」已拖累相關公司股價與估值表現。他並形容，OpenAI 主要仰賴創投資金支持，似乎願意不惜代價擴張。只要 ChatGPT 開發商持續大舉投資，其他科技公司就會被迫跟進。根據克雷默說法，OpenAI 已承諾在五年內投入超過 3,000 億美元用於甲骨文的技術與服務，加計對其他企業的多項承諾，總額接近 1.4 兆美元。

此外，甲骨文近期發行規模達 180 億美元的公司債，也引發華爾街高度關注。克雷默指出，不少投資人積極買進信用違約交換（CDS），作為企業違約時可獲賠付的保險工具。若甲骨文踩下投資煞車，其他競爭對手可能隨之調整策略，反而有助於相關科技股回穩反彈。

克雷默強調，這樣的結果將使甲骨文維持財務穩定，並迫使 OpenAI 重新聚焦其真正想要發展的業務領域，避免戰線過度分散。他形容，「防守一切，等於什麼也守不住。」