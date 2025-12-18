繼歐盟之後 因應日本新規 蘋果開放第三方App商店 開發者仍須支付15%「蘋果稅」

鉅亨網編譯許家華 2025-12-18 10:54

蘋果 (AAPL-US) 表示，為配合日本新法規要求，已開放 iPhone 及其他裝置允許第三方應用程式商店進駐，藉此提升智慧型手機市場的競爭程度。

（圖：REUTERS/TPG）

蘋果周三 (17 日) 發布新聞稿指出，日本開發者可在蘋果裝置上推出自有的 App 市集，並向蘋果支付最低 5% 的佣金，條件較過去明顯放寬。

‌



此外，透過蘋果官方 App Store 上架的應用程式，開發者也可提供自家應用程式內支付選項，不再被限制只能使用蘋果的支付系統。不過，即使採用自有支付方式，開發者仍須向蘋果支付 15% 的佣金。此舉被視為在維持平台營運收益與回應監管壓力之間取得折衷。

日本是繼歐盟之後，最新要求蘋果開放第三方應用程式發行管道的司法管轄區。今年稍早，歐盟一項重大裁決迫使蘋果在當地允許其所稱的「替代式應用程式發行」模式。根據蘋果官網，目前僅歐盟與日本兩個地區允許第三方 App 市集進入其生態系。