鉅亨網編譯段智恆 2025-12-18 00:30

據《路透》周三 (17 日) 報導，黃金在 2025 年寫下自 1979 年石油危機以來最大年度漲幅，過去兩年價格幾乎翻倍，原本這樣的走勢往往意味著市場將迎來一波劇烈修正。

創46年最大漲幅後多頭未歇！黃金下一站5000美元？(圖：REUTERS/TPG)

不過，隨著投資人結構持續擴大，加上美國政策走向、俄烏戰爭等多重因素交織，摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US) 與顧問機構 Metals Focus 如今反而預期，金價將在 2026 年再度走高，甚至上看每盎司 5,000 美元。

‌



現貨金價 10 月一度觸及歷史新高 4,381 美元，而在今年 3 月以前，金價從未站上 3,000 美元。這波漲勢主要由各國央行與投資人需求推動，新進買盤則涵蓋穩定幣發行商 Tether 與企業財務部門。

美國銀行策略師 Michael Widmer 指出，市場對金價續漲的預期，以及資產配置多元化需求，是近期買盤的主要動力，背後推力包括美國龐大的財政赤字、縮小經常帳赤字的政策方向，以及偏弱的美元政策。

Metals Focus 董事總經理 Philip Newman 則表示，市場對聯準會獨立性的疑慮、關稅爭端，以及地緣政治風險——特別是俄烏戰爭與俄羅斯和北約國家的互動——都為金價提供進一步支撐。

央行需求成為金市循環的「定錨器」

分析師指出，連續第五年，各國央行為分散外匯存底、降低對美元資產的依賴，持續在金價回檔時進場布局，為 2026 年的金價提供重要支撐。

摩根大通基礎與貴金屬策略主管 Gregory Shearer 表示，央行需求使金價的支撐水準大幅墊高，即使市場出現去風險操作，金價仍能在較高區間站穩。他指出，隨著市場部位逐步清理，投資人又有條件重新擴大持倉，讓這一輪循環得以延續。

摩根大通估計，若金價要維持不變，每季央行與投資需求須約 350 公噸；該行預測，2026 年相關買盤平均將達每季 585 公噸。謝勒補充，投資人持有黃金占資產管理總規模的比重，已從 2022 年前的 1.5% 升至 2.8%，雖屬偏高，但仍未必構成上限。

展望後市，摩根士丹利 (MS-US) 預估金價將在 2026 年中達到每盎司 4,500 美元；摩根大通則預測，2026 年第二季平均金價將高於 4,600 美元，第四季更有機會突破 5,000 美元；Metals Focus 同樣預估，金價將在 2026 年底觸及 5,000 美元。

對沖股市風險 但泡沫疑慮浮現

國際清算銀行 (BIS) 本月指出，金價與股價同步大幅上漲，是至少半世紀以來未曾出現的現象，這也引發市場對兩者是否存在泡沫風險的討論。

MKS PAMP 金屬策略主管 Nicky Shiels 預期，2026 年金價平均將落在 4,500 美元，並認為黃金正逐步轉型為「多年度、結構性的重要投資資產」，而不再只是循環型避險工具。不過，多數分析師也預期，2026 年的漲勢將不如 2025 年猛烈。

需求成長放緩 加密貨幣成新變數

Macquarie 指出，隨著全球經濟成長回溫、央行寬鬆步調趨緩，且實質利率維持相對高檔，2026 年金價上行空間可能受限。該行預測，2026 年平均金價約為 4,225 美元，略低於近期現貨價格。

此外，央行購金與黃金 ETF 資金流入預計將在明年放緩，珠寶需求仍承壓，第三季年減 23%，僅部分由金條與金幣的零售需求彌補。摩根士丹利商品策略師 Amy Gower 指出，10 月澳洲與歐洲出現的排隊搶購現象，可能反映消費者從珠寶轉向投資用途，這種趨勢或將延續。

值得注意的是，聯準會 (Fed) 降息也吸引新的機構型投資人進入金市，其中包括全球最大穩定幣發行商 Tether。財報顯示，Tether 第三季購入約 26 公噸黃金，是中國央行同期購金量的五倍。不過，高爾指出，美國《GENIUS 法案》並未將黃金列為穩定幣準備資產，其他企業是否跟進仍待觀察。