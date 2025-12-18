鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-18 06:00

現貨白銀 (XAGUSDOZ)周三 (17 日) 上演驚心動魄一幕，突破每盎司 66 美元，再度刷新歷史新高，但衝高後急速回跌 1.7% 至 63 美元之下，但這並未掩蓋其全年耀眼表現。今年至周三為止，白銀漲逾 120%，遠超黃金約 60% 的漲幅，成為貴金屬市場最大「黑馬」。

逾120%！白銀今年較黃金多漲逾一倍 憑什麼成貴金屬「黑馬」？（圖：Shutterstock）

周三盤中，白銀價格勢如破竹，現貨白銀接連攻克 65 美元與 66 美元兩大關口，COMEX 白銀期貨更一度飆升超 5%，觸及 66.5 美元。同日，上海白銀期貨主力合約收盤價暴漲 5.05% 至每公斤 1 萬 5512 人民幣，刷新歷史紀錄。有色金屬板塊應聲而起，天華新能、盛新鋰能等個股集體大漲。

南華期貨分析師夏瑩瑩指出，白銀暴漲源自於三大動能共振。首先，美國 11 月疲軟的非農就業與零售數據強化聯準會 (Fed)2026 年前延續寬鬆預期。其次，日本央行(BOJ) 內部升息分歧加劇全球流動性壓力緩解。最關鍵的則是供需矛盾激化，白銀庫存僅夠維持 1-2 個月消費，遠低於安全水平，加上新能源與 AI 需求激增，引發多頭行情。

機構普遍看好白銀後市。摩根士丹利強調低庫存下逼倉風險將持續，瑞銀則指白銀兼具黃金的避險屬性與工業金屬的成長潛力。

根據 Mysteel 數據顯示，2025 年全球白銀顯性庫存恐降至危險低位，供給已連續五年低於需求。

不過，歷史高點處警報已然拉響。夏瑩瑩列出五大回檔誘因：滬銀期權隱含波動率飆升至 44% 高位、金銀比回落至 2021 年低位觸發技術性支撐、COMEX 主力合約交割壓力趨緩、美國 232 調查關稅政策下月 17 日揭曉恐引發被動合約交割壓力。

東方金誠研判短期將高位震盪，稱 Fed 降息恐觸發獲利盤湧出，光電需求雖旺盛但漲幅過大存調整壓力。

技術派專家 Avi Gilburt 警告，當前屬牛市末期情緒化沖頂，但給出 75-80 美元的終極目標價位。