市值占全球三分之二！美股還是全球最安全避風港嗎？三大力量將決定答案

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-27 03:32

MSCI 首席研究長 Ashley Lester 在《巴隆周刊》周五 (26 日) 的專欄中指出，今年美股劇烈震盪、美元意外走弱，全球投資人都在問：美國還是全球最安全的投資標的，還是只是「相對不那麼危險」？三股力量將決定答案。

自2008年金融危機以來，美股年化報酬率較全球其他市場高出7%。(圖:Shutterstock)

第一股力量：科技引力

美國市場至今仍維持驚人主導地位。自 2008 年金融危機以來，美股年化報酬率較全球高出 7%。全球上市股票市值約三分之二集中在美國，私募市場也是如此。

美國主導地位有兩大支柱。首先是科技，美國已成為 AI、雲端運算、半導體等變革性科技代名詞。其次是制度，美國擁有可預測、可執行的規則與法規，體現在資本市場開放性、交易所深度與法律體系強度。

投資人想要報酬，而他們至少目前仍在美國科技業看到這些報酬。科技股占 MSCI 美國指數 35%，美股預期長期每股盈餘成長率 15%。

自 2009 年來，美國市場增加 50 兆美元市值，僅 150 檔股票（占上市公司 3%）貢獻 75% 成長。此外，美國超大型股也正打破常規，過去卓越成長通常五至七年回歸常態，但許多美國最大型企業已維持卓越成長近兩倍時間。

第二股力量：制度穩定性

但，當這些規則、法規及其背後的制度開始動搖會如何？今年四月川普政府宣布關稅後，美國市場經歷罕見的股市、債市與美元同時重挫。上次三項指標同時長期下跌是 1970 年代，當時美國面臨經濟不穩、政治動盪與石油危機。

不過，市場在五月快速反彈，顯示上述情況似乎是短暫震盪。但市場往往預示未來。例如，2007 年五月資產擔保證券市場凍結數日後恢復正常，直到當年稍後金融危機才揭露問題。明智的投資人會尋找表面的早期裂痕。

第三股力量：財政威脅浮現

美國另一威脅是財政主導趨勢。目前聯邦政府債務利息支出已超過國防支出，去年首次違反「費格森定律」。該定律由歷史學家 Niall Ferguson 提出，認為任何大國若債務利息支出超過國防支出，就有淪為非大國的風險。

不過，其他已開發市場處境更糟。日本新首相面臨成長緩慢與改革動能不足的財政困境，法國自 2024 年來已更換四位總理，英國工黨政府則在增稅與債務擴張間陷入兩難。

投資人騎驢找馬 對沖美元風險

機構投資人坦言想降低美國曝險，但不是質疑美國企業競爭力，而是擔憂背後的金融與政治體系。但最大的問題是他們找不到更好的替代選項。目前多數機構採取折衷策略：繼續做多美股，但同時對沖美元風險。