儘管微軟 (MSFT-US) 與 OpenAI 依舊保持緊密合作關係，但華爾街的目光已逐漸聚焦於微軟將人工智慧技術，深度整合至其核心業務的全棧式佈局。分析師預期，憑藉這一戰略轉變，這家擁有 Windows 作業系統、Azure 雲端服務和 Copilot 聊天機器人的科技巨擘，有望在未來十年內讓市值再添數兆美元。

知名科技分析師、投行 Wedbush Securities 董事總經理丹 · 艾夫斯（Dan Ives）預計，隨著人工智慧革命邁入下一增長階段，微軟的市值極有可能在 2026 年突破 5 兆美元大關，遠高於目前約 3.59 兆美元的水平。

這份樂觀展望，建立在微軟將 AI 能力廣泛應用於其全系列產品的基礎上，而非僅僅依賴其在 OpenAI 中的持股。

投資 OepnAI 建立新時代的算力基石

微軟與 OpenAI 的深度合作始於 2019 年，當時微軟首次注資 10 億美元，押注這項可能徹底改寫運算與雲端服務格局的下一代人工智慧技術。迄今為止，微軟對 ChatGPT 開發商的累積投資已達約 130 億美元。OpenAI 財務長弗萊爾強調，算力需求是驅動人工智慧下一個時代發展的基石，而微軟正是滿足這一龐大需求的關鍵合作夥伴。

微軟聯合創始人比爾蓋茲也表示，他對微軟在人工智能領域的投入感到高興，並預計這項新興技術將在未來 3 到 5 年內變得極具影響力，稱微軟是人工智慧這場軍備競賽中當之無愧的競爭者。

微軟對 OpenAI 這筆投資不僅獲得了優先使用尖端 AI 模型的權利，更重要的是，它被視為一場豪賭，賭人工智慧將成為繼 Windows 之後，又一個顛覆整個產業的重大平台變革。

真正的王牌：Copilot、Azure

然而，業界專家普遍認為，微軟真正的致勝之道，並不在於 OpenAI 的股權價值，而在於其打造出能讓所有科技巨頭同台競技的「舞台」——將人工智慧技術深度融入自身的全端技術佈局。

這種深度整合的最佳體現就是微軟旗下的生成式人工智慧助理套件 Copilot，它已廣泛應用於 Microsoft 365、Windows 作業系統、GitHub Copilot 等。

軟體開發平台 Soxton.AI 創辦人洛根布朗指出，微軟在全系產品矩陣中的主導地位，使其能夠將 Copilot 功能深度融入每一款產品，這為微軟帶來了獨一無二的優勢。

事實上，財務數據分析顯示，驅動微軟價值成長的核心引擎是其獨立自主的 Azure AI 業務，而非手中的 OpenAI 股權。DA 戴維森公司分析師盧裡亞估算，Azure 雲端平台中約 75% 的人工智慧業務收入來自微軟自主研發的 Azure AI 基礎設施與服務。

廣結盟友分散風險

紐約大學斯特恩商學院教授希曼斯表示，從商業戰略角度來看，微軟的現行做法是在繼續依托 OpenAI 的同時，通過自主研發人工智能技術來適度分散風險。這種「風險對沖」策略，能讓微軟利用內部和外部的解決方案，為其海量客戶群提供客製化服務。

為了進一步追求獨立發展與多元化策略，微軟也正深化與其他人工智慧模型供應商的合作。其中引人注目的是對 Anthropic 的承諾投資 50 億美元，Anthropic 反過來承諾採購價值 300 億美元的 Azure 算力資源，為微軟鎖定了巨額未來營收。

此外，微軟近期還宣布未來四年將向印度投資 175 億美元，加速推動其人工智慧發展藍圖。分析師普遍認為，這些舉措是微軟「追求獨立發展」的證明。

下一個重大突破點：智能體 AI

業內專家一致認為，微軟的終極優勢在於其廣泛的人工智慧業務佈局。從 Azure 的模型訓練與推理業務、GitHub Copilot、整合 AI 功能的 Office 企業級應用程式，到領英平台和動視暴雪遊戲業務，微軟的業務組合無人能及。

加拿大皇家銀行分析師賈盧裡亞給予微軟股票「買入」評級，目標價定為 640 美元，他認為 Office 辦公室軟體將成為微軟人工智慧策略的重要入口。

展望未來，微軟的下一個重大突破點可能在於智能體人工智慧，即具備執行多步驟任務能力的 AI 體。然而，這份樂觀情緒也伴隨著風險，其中之一是過度投資基礎建設，以及如果人工智慧技術未能如期兌現預期價值，微軟可能會被捲入整個 AI 板塊的下跌浪潮中。